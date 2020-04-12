В индийском Гоа полиция ужесточила карантин после вылазки россиян на пляжную вечеринку

12.04.2020, 20:03, Разное

время публикации: 11 апреля 2020 г.

25 марта в Индии на три недели ввели общенациональный карантин из-за коронавируса: границы городов закрыты, общественный транспорт не работает, людям нельзя выходить из дома. Ради туристов, которые застряли в штате Гоа из-за пандемии, силовики шли на уступки, закрывая глаза на их поездки за едой и лекарствами. Терпение лопнуло после того, как уставший от изоляции россиянин решил устроить в свой день рождения пляжную вечеринку с коктейлями, живой музыкой и файер-шоу, узнал RTVI.

8 апреля мужчина призвал соотечественников “выйти из сумрака”, пригласив всех желающих на пляж Морджим Бич через Telegram-чат для русскоязычных жителей Гоа. Из 1,3 тысячи участников беседы на вечеринку пришли около 60 человек. Организаторы заранее посоветовали гостям спрятать свои скутеры и байки в лесу около пляжа, чтобы не нарваться на полицию, которая патрулирует пляжи с палками.

Вечеринка прошла в ночь на 9 апреля, а на следующее утро стало известно, что полицейским устроили “грандиозный разнос” и приказали ужесточить контроль после того, как местные жители пожаловались на громкую музыку и костер на пляже. Россиянин Тимур Мамедов, живущий в Гоа уже 25 лет, сообщил со ссылкой на знакомого стража порядка, что “русские создали полиции кучу проблем”. По его словам, жители РФ своим поведением показали “неуважение к местной полиции, людям и законам”.

По данным Мамедова, движение по улице для русских на автотранспорте после 11 утра будет категорически запрещено, мотоциклы и машины будут забирать на штрафстоянки. Туристы уже заметили, что патрули стали вести себя жестче: останавливать машины, проверять документы, применять силу.

Устроивший вечеринку именинник предложил присылать фото, свидетельствующие об агрессивном отношении полицейских к иностранцам, заявив, что их меры “необдуманны”. На призыв никто не откликнулся, некоторые участники чата обвинили его в эгоизме. В конце концов россиянин признал, что был неправ, и пообещал в ближайшее время не нарушать карантин.

В субботу премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам совещания с главными министрами штатов и территорий страны продлил действие режима самоизоляции. “Сегодня положение Индии лучше, чем у многих развитых стран, потому что мы рано начали локдаун. Если его остановить сейчас, все выгоды были бы потеряны”, – сообщил главный министр национального столичного округа Дели Арвинд Кеджривал.

Он не уточнил, на сколько продлевается режим изоляции, но, по информации местных СМИ, новый срок – до 30 апреля, передает ТАСС. По данным университета Джона Хопкинса, в Индии зарегистрировано более 8 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 249 человек умерли, 774 вылечились.