Как в Швейцарии мошенники используют кризис в преступных целях

12.04.2020, 20:01, Разное

Автор: Даниэле Мариани (Daniele Mariani), русскоязычная версия текста: Игорь Петров

ЭТОТ КОНТЕНТ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН 6 АПРЕЛЯ 2020 г.

Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства для рук и на защитные маски ведет к росту розничных цен. Это нормальный рыночный механизм, но находятся особо изобретательные мошенники, которые доводят ситуацию до криминального абсурда: создавая искусственный дефицит, они начинают затем продавать особенно востребованные виды товаров по грабительским ценам.

(Post Register No Sales No Mags)

Мы в Швейцарии живем в условиях свободной рыночной экономики, в рамках которой действует закон спроса и предложения: чем в большей степени данный товар пользуется спросом и чем более ограниченным является предложение, тем выше стоимость данного товара. В обычное время этот закон никого не беспокоит, хотя сторонники куда менее либеральных, социалистических, экономических систем вполне могут иметь тут все основания для недовольства.

Но времена сейчас более чем ненормальные. На войне, правда, как настаивают многие, мы пока все-таки не находимся. Но у нынешней ситуации есть одна общая с войной черта: войны по-разному воздействуют на разных людей: в одних они пробуждают эмпатию и благородство, в других — низменные инстинкты, связанные с жаждой преступного обогащения, не имеющие ничего общего с вполне похвальной деловой бизнес-инициативой.

Именно что «преступного», потому что каким еще прилагательным можно описать стремление использовать всеобщий кризис с целью «заработать» на страдании людей, на беспомощности тех, кто ищет защиты или охвачен страхом, вызванным коронавирусным кризисом? Эти люди — преступники! И так к ним в Швейцарии и относятся и общество, и власти!

100 франков за 10 масок

За примерами такой «криминальной инициативы» сейчас далеко ходить не надо. Например, на классических онлайн-биржах можно найти гигиенические защитные маски по ценам, которые иначе как «наглое обдиралово» и назвать нельзя. За последние несколько дней правоохранительные органы в немецкоязычной части Швейцарии уже задержали по меньшей мере трёх человек, обвиняемых в совершении экономических преступлений.

Молодая женщина, например, предлагала десять масок за 100 франков, в то время как базовая цена одной маски составляет около 0,50 швейцарских франков. Однако такие деятели — это только «мелкая рыбешка», доказать их мошеннические намерения будет относительно легко на основании, например, положений Уголовного кодекса, в котором указано, что лицо, «которое ожидает или принуждает к предоставлению себе за свою услугу материальной выгоды, экономически явно несоразмерной данной услуге», совершает уголовно наказуемое деяние. Но есть рыбы и покрупнее.

Они ведут себя умнее и стараются удерживать «случайно возникшую диспропорцию» в рамках соотношения «цена-качество» в определенных пределах. Такая балансировка в «серой зоне закона» часто позволяет им ускользать от правосудия. Чтобы убедиться в этом, достаточно нескольких щелчков мыши или беглого взгляда на различный «спонсируемый контент», который отображается на страницах в социальной сети Facebook. Например, в последние дни в этой сети несколько раз появлялся проплаченный спонсорский пост швейцарского интернет-магазина, который теперь вместо своих традиционных продуктов (косметика и моды) предлагает опять-таки приобрести защитные маски.

Цена вопроса? «Благодетели» из этого магазина требуют 90 франков за 50 простых гигиенических масок, в то время как практически такой же продукт можно найти на сайте известной аптечной сети по цене менее чем 25 франков (1 франк = 80 рублей или 27 гривен). На другом сайте за 70 франков можно купить флакон с 300 миллилитрами гидро-спиртового дезинфицирующего геля. После пяти минут поиска в сети этот же или идентичный гель можно найти по цене в 10 франков за флакон. Завышенная цена — это проблема номер один.

А ведь есть еще и фактор качества, каковое у многих видов такой продукции оставляет желать много лучшего. Один из пользователей недавно был настолько возмущен, что не пожалел времени и направил обращение по адресу Coronafraud.ch

В качестве доказательства он прислал вот такую фотографию приобретенной маски в якобы «оригинальной упаковке». Справедливости ради отметим, что в последние дни цены на маски и гели задрали и некоторые сертифицированные, «нормальные» аптеки многих повсеместно известных в Швейцарии брендов, за что в их адрес уже было направлено много оправданной общественной критики.

Контрафактная защитная маска, поставленная покупателю «в оригинальной упаковке». Грош цена этой подделке в базарный день, но мошенники требуют за такой «товар» заоблачную цену. (tvsvizzera)

Отсутствие регулирования

В материале на эту тему, опубликованном недавно «Федерацией защиты прав потребителей франкоязычной Швейцарии» (FRC), указано, что «за исключением нескольких аптек, которые действительно повели себя недостойно, вина за увеличение розничных цен, как правило, лежит на всей производственно-сбытовой цепочке. За продавцами стоит целая последовательность фирм, и все они, точнее, их экономическое положение, способны негативно влиять и на количество, и на розничные цены. Это тем более так, когда речь идет о товарах, стоимость которых самым прямым образом регулируется не властями, а рыночным законом спроса и предложения», — пишет в этой статье Яннис Пападаниэль (Yannis Papadaniel) из FRC.

Но проблема заключается еще и в другом. «Дезинфицирующие гели являются парафармацевтическими продуктами, то есть медицинскими средствами, не обладающими статусом лекарственного препарата. К ним относят сопутствующие средства по уходу за больными и гигиенические средства, биологически активные добавки, косметика, отпускаются они, как правило, без рецепта и поэтому не считаются системно необходимыми потребительскими товарами». Другими словами, пока торговцы не делают совсем уже бесстыдных наценок, граничащих с преступным «обдираловом», пространство для маневра в области ценообразования может быть здесь довольно-таки значительным.

В настоящее время FRC изучает вопрос с целью понять, насколько целесообразным может быть предложение перевести такие виды продукции, например, гидро-спиртовые гели, в другую товарную категорию. Это позволило бы, с одной стороны, начать регулировать на них цены, а с другой — власти были обязаны иметь их в составе номенклатуры обязательных стратегических государственных резервов.

Связаны руки

Специальный уполномоченный Правительства Швейцарии по надзору над ситуацией на рынке розничных цен Штефан Майерханс подтверждает нам в ответе по электронной почте, что в настоящее время в его Ведомство потребительского рынка и тарифно-ценовой политики регулярно поступают сообщения в связи с «особо тревожными случаями злоупотреблений в области ценообразования». «Некоторые аномалии розничных цен еще можно объяснить тем, что сильный рост спроса негативно отражается на розничной торговле в форме повышения закупочных цен», — пишет он.

«Конечно, есть люди, которые однозначно пытаются воспользоваться этой ситуацией в своих неправедных целях. Но у моего ведомства связаны руки. В соответствии с ФЗ „Об основах государственного контроля (надзора) в области регулирования розничных цен (тарифов)“ („Preisüberwachungsgesetz“) мы имеем право вмешиваться только в четко определенных областях, таких как цены на услуги общественного транспорта и телекоммуникационных компаний, или же в связи с тарифами на воду и газ». «Тем не менее, мы всегда стараемся связываться с соответствующими поставщиками и действовать в качестве посредников», — говорит Ш. Майерханс.

Швейцарская «Федеральная комиссия по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства» («Eidgenössische Wettbewerbskommission»), со своей стороны, заявила, что также регулярно «получает сигналы о случаях злоупотреблений в области ценообразования. Однако антимонопольный контроль возможен только в случае заключения незаконных ценовых сделок или если имеет место факт злоупотребления доминирующим положением на рынке».