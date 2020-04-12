Животные заполонили, опустевшие из-за карантина, улицы Индии

12.04.2020, 20:01, Разное

Михаил Сысоев 09 апреля 2020

Фото: needpix.com

К привычным обезьянам, собакам и коровам добавились и другие звери.

Животные на улицах Индии никогда не были редким явлением. Городские пространства в стране традиционно были местом обитания макак, бродячих собак, а также коров, чей священный статус не позволяет индусам каким-либо образом вредить им. Однако с введением в Индии карантинных мер животные на улицах получили новую степень свободы. Кроме того, к вышеперечисленным видам добавились новые, зачастую весьма экзотичные.

DAILY SABAH

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@DailySabah

Monkeys, dogs, cows and birds take over India’s deserted streets amid coronavirus lockdown

http://

sabahdai.ly/_6wv

11:30 – 8 апр. 2020 г.

Так, в Мумбаи были замечены павлины, сидящие на верхушках припаркованных автомобилей, а на размещенных в соцсетях роликах и фотографиях можно увидеть оленей, слонов и львов.

Nikunj Sharma

@IamNikunjj

This is Haridwar in #Uttarakhand , India. While humans sit at home, animals claim the streets. Such a pleasure to see such images coming from all over the world. #COVID #animals

22:22 – 27 мар. 2020 г.

Shridev Kr

@shridevkr

Lockdown Effect: You will be shocked to see the video of Dangerous Animals on the streets…#ChineseVirus19 #Lockdown21 #CoronaVillains #StayHomeStaySafe #21daylockdown #COVID2019 #COVID19 #CoronavirusLockdown #CoronavirusOubreak #india #Kerala #Goa #Russia #Lions

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09:47 – 26 мар. 2020 г.

В Дели отряды обезьян рыщут по стенам президентского комплекса Rashtrapati Bhawan, животные ловко скрываются от военной охраны и пробираются на территории министерств и других официальных зданий. Как утверждают местные жители, макаки-резусы в поисках еды теперь еще и пробираются в дома и офисные здания.

The Voice of America

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@VOANews

CORONAVIRUS

Dozens of monkeys, dogs and cows roam the empty streets of New Delhi Sunday during India’s lockdown, which is set to end April 14.

PM Narendra Modi will decide this week whether to extend it.

India Lifts Export Ban on Anti-Malaria Drug

https://www.

voanews.com/science-health

/coronavirus-outbreak/india-lifts-export-ban-drug-sought-trump

…

10:53 – 8 апр. 2020 г.

Еще одной проблемой стал экономический кризис, ударивший по населению. Из-за нехватки средств жители выбрасывают на улицы домашних животных, которых стало трудно прокормить. Активисты по защите прав животных сообщили, что четыре лошади, используемые для туристических поездок в Калькутте, умерли от голода. Также, около 115 лошадей, которые работали в экипажах, оказались на улице. Один из их владельцев заявил, что прокормить животных не в состоянии. Под вопросом оказалось и существование приютов для животных.

People For Animals India

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@pfaindia

4 horses owned by the horse carriage people near victoria memorial died of starvation during lockdown . PFA Kolkata is now feeding 100 horses from today during this period of lockdown . “Let no one go hungry”

14:02 – 3 апр. 2020 г. · New Delhi, India

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 марта объявил общенациональный карантин на 21 день, до 14 апреля. Власти призвали жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог.