 

В вяземском интернате для престарелых и людей с инвалидностью обнаружили коронавирус у 87 человек

12.04.2020, 20:00, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийВ доме-интернате для престарелых и людей с инвалидностью в Вязьме обнаружили коронавриус у нескольких десятков людей, среди инфицированных и персонал, и подопечные.

Как рассказала заместитель губернатора Смоленской области Полина Хомайко во время экстренного заседания, тест одного человека дал положительный результат, тест еще 86 человек показал условно-положительный результат, им проведут повторное тестирование. Всего, по ее данным, анализы сдали 306 человек.

По словам Хомайко, подопечных интерната разделили на две группы: людей с отрицательным результатом теста и тех, у кого есть подозрение на COVID-19. 

“Часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому, к ним выезжали профильные специалисты для забора анализов. Круг лиц, с которыми могли контактировать работники учреждения, достаточно широк. Определен перечень организаций, с которыми сотрудничал дом-интернат, с их руководством проведена соответствующая разъяснительная работа, персонал данных учреждений будет придерживаться режима самоизоляции, также у них будут взяты анализы на COVID-19”, – рассказала она.

 

Всего в России за прошедшие сутки официально выявили 2186 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 52 регионах. Таким образо, общее число заболевших возросло до 15770 человек. Умерли за прошедшие сутки 24 человека. Всего с начала распространения коронавируса в России умерли 130 человек.

В стране официально объявлен режим всеобщей самоизоляции, при этом ни федеральные, ни местные власти не вводили режим чрезвычайного положения. В своем обращении к жителям России президент Владимир Путин возложил ответственность за карантинные меры на глав регионов.

Власти Вязьмы запретили приезжать в город людям, у которых отсутствует местная прописка и тем, у кого температура тела поднимается выше 37 градусов. Исключение – врачи и представители экстренных служб.

 



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