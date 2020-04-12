Экскурсия по новому особняку Селены Гомес стоимостью в 5 миллионов долларов

12.04.2020, 19:54, Разное

Последние месяцы принесли певице и актрисе Селене Гомес немало хороших новостей: вышедший в январе этого года ее третий альбом Rare несколько недель занимал первые строчки в разнообразных чартах, а новый клип Гомес на песню Boyfriend всего за один день набрал 11 миллионов просмотров. В связи с этим — а также в связи с покупкой нового шикарного особняка стоимостью в 5 миллионов долларов — можно догадаться, что финансовое положение Селены лишь улучшилось.

Новый дом Селены Гомес

Новый дом певицы, расположенный в престижном и дорогом районе долины Сан-Фернандо Энсино — это не только недвижимость площадью порядка 350 квадратных метров, но и место с особой и пространной историей. Здание было построено еще в середине 80-х годов и раньше принадлежало рок-звезде Тому Петти и его первой жене Джейн Беньо. В 1987 дом подожгли неизвестные недоброжелатели: к счастью, никто не погиб, но почти весь остов, кроме находящейся в подвале звукозаписывающей студии, сгорел. В 1989 году, после обширной реновации, Петти с семьей въехали в особняк вновь, а затем, после его развода с Беньо в 1996 году здание начало простаивать или сдаваться в аренду. По слухам, один из снимающих эти апартаменты жильцов долгое время устраивал подпольные вечеринки с особой платой за вход. Когда же власти захотели выдворить его, то он забаррикадировался внутри здания и вышел только после вторжения на территорию спецотряда полиции, нескольких вертолетов и десятка машин. После этих разрушительных вечеринок здание вновь подверглось реставрации, пока ближе к 2017 году не превратилось в особняк в средиземноморском стиле с шестью спальнями и 11 ванными комнатами, который и купила Селена.

Несмотря на свою совсем не жизнерадостную историю, сам дом оставляет после себя очень светлое впечатление: практически все стены и мебель отделаны в кремовых тонах, многие комнаты украшают окна в пол, а в гостиной и кухне стоят инкрустированные светлым камнем камины. Также во время последнего ремонта в здание добавили две детские комнаты и большую хозяйскую спальню с видом на прилегающую территорию. Открытый сад перед домом украшают несколько фонтанов и искусственных водопадов и большой бассейн. Кстати, с соседями Селене также повезло: неподалеку от ее особняка находится дом Вина Дизеля.