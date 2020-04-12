На сайте NASA интернет-пользователи могут найти снимки, сделанные телескопом «Хаббл» в их день рождения

12.04.2020, 19:53, Разное

В честь 30-летнего юбилея со дня запуска на орбиту Земли космического телескопа «Хаббл» на официальном сайте американского аэрокосмического агентства NASA запустили новый сервис. Теперь интернет-пользователи могут найти снимки, сделанные в их день рождения автоматической обсерваторией.

Начиная с апреля 1990 года «Хаббл» круглосуточно и ежедневно делал массу фотографий Вселенной и этими данными воспользовались специалисты NASA, создавая уникальный и, вероятно, для многих интересный сервис. Все желающие, родившиеся после дня запуска на орбиту телескопа, могут найти снимки, сделанные в их день рождения, для чего нужно только в специальном разделе выбрать необходимую дату. Затем генератор подбирает соответствующие фото, а интернет-пользователи при желании могут их скачать, причём абсолютно бесплатно. Также благодаря сервису можно получить подробную информацию о запечатлённых «Хабблом» космических объектах.

Ещё одним нововведением от NASA станет специальный раздел сайта, где при помощи подсказок прямо из дома человек получает возможность рассмотреть снятые телескопом объекты. Это можно сделать в течение ближайшего месяца, выбрав неосвещённое место и небольшой телескоп, а при его отсутствии воспользоваться, к примеру, биноклем.