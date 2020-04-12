 

В Москве 41-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней школьницы

12.04.2020, 19:53, Разное

Сегодня, 12 апреля, стало известно об инциденте, произошедшем в Москве. Представителями правоохранительных органов задержан 41-летний мужчина, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней школьницы.
По имеющейся информации, в одно из отделений полиции столицы обратился отец 16-летней девушки, по отношению к которой сосед совершил насильственные действия сексуального характера. Мужчина пришёл в гости к школьнице, когда та осталась дома одна. Сначала вместе с девушкой пил чай, а затем начал домогаться, хватая её за интимные части тела, после чего принудил к близости.

Впоследствии школьнице удалось под каким-то предлогом заставить мужчину покинуть квартиру и сообщить отцу о факте изнасилования. Отреагировавшие на сигнал полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления и инициировали уголовное производство. Другие подробности происшествия пока не сообщаются.



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