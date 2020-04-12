В Иране изучают вероятность использования COVID-19 в качестве биологического оружия

12.04.2020, 19:53, Разное

В Иране задумываются над вероятностью того, что COVID-19 может быть биологическим оружием. Информацию рассказал Хассан Арагхизадех, который руководит управлением здравоохранения Генштаба вооруженных сил страны.

Специалист считает, что над вопросом сходства биологического оружия и коронавируса задумываются все страны. В Иране, изучая проблему, даже проводят проверки, но чтобы дать однозначное заключение необходимо много времени. Также Хассан Арагхизадех добавил, что в стране есть разные способы для выявления и принятия мер против возможного акта биотерроризма.

Раньше в Великобритании не исключали того, что COVID-19 мог возникнуть в результате утечки из лаборатории вирусологии в Ухане. Ричард Эбрайт, специалист по биобезопасности считает, что, возможно, изучение вирусов произошло с нарушениями правил безопасности, исследователи Китая снизили класс защиты во время работы.