Началось новое заседание ОПЕК+

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12.04.2020, 19:53, Новости дня

Новое заседание ОПЕК+ по вопросу окончательного согласования сделки о сокращении добычи нефти началось, сообщил источник.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, ранее все страны ОПЕК+ предварительно согласовали сделку. США также подтвердили готовность снизить добычу нефти.

При этом министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что неблагополучная ситуация на рынке сохранится как минимум до конца 2020 года.



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