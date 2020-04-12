Началось новое заседание ОПЕК+
12.04.2020, 19:53, Новости дня
Новое заседание ОПЕК+ по вопросу окончательного согласования сделки о сокращении добычи нефти началось, сообщил источник.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, ранее все страны ОПЕК+ предварительно согласовали сделку. США также подтвердили готовность снизить добычу нефти.
При этом министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что неблагополучная ситуация на рынке сохранится как минимум до конца 2020 года.
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