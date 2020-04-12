Президентские декларации о бедствии впервые действуют на всей территории США

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12.04.2020, 19:51, Новости дня

Вайоминг в субботу стал последним штатом, который президент США Дональд Трамп объявил зоной бедствия в связи с пандемией коронавируса, унесшей жизни более чем 20 тысяч американцев.

Впервые в американской истории президентские декларации такого рода действуют в отношении всех 50 штатов. Зонами бедствия также объявлены столичный округ Колумбия, Американские Виргинские Острова, Северные Марианские Острова, Пуэрто-Рико и Гуам.

Губернатор Вайоминга Марк Гордон еще в четверг официально обратился с просьбой к президенту издать такую декларацию. В то время в штате было зарегистрировано более 200 заболевших.

«Хотя в Вайоминге пока не сложилась тяжелая ситуация, которая наблюдается в других штатах, эта декларация поможет нам подготовиться и мобилизовать ресурсы, когда они потребуются», – заявил Гордон.

Декларации позволяют выделять федеральное финансирование властям штатов, муниципалитетам, а также некоторым некоммерческим организациям, сообщил Белый дом. Они также позволяют властям штатов координировать усилия с такими федеральными структурами, как Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и инженерные войска Армии США.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано более 530 тысяч инфицированных.

Трамп в субботу вечером выразил надежду, что он «довольно скоро» примет решение о сроках возвращения жизни в стране в обычное русло. Он сказал, что соберет специальный совет для изучения этого вопроса и будет принимать решение, основываясь на «фактах» и «инстинкте».

«Я намерен принять решение, и я уповаю на Бога, чтобы это было правильное решение, – сказал президент в пятницу. – Но могу сказать, что это, несомненно, будет самое большое решение, которое я когда-либо принимал».

Две недели назад Трамп говорил, что хочет открыть страну к Пасхе, которая в США отмечается 12 апреля, но в пятницу заявил, что не будет предпринимать никаких действий, пока не будет знать, что страна выздоровела.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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