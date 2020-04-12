Трамп: коронавирус не остановит Пасху

12.04.2020, 19:51, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп поздравили американцев с Пасхой.

Отметив, что в этом году этот праздник отмечается в трудное для страны время, они выразили надежду, что он наполняет людей радостью и любовью, присущими этому «святейшему дню».

«В то время, как наша страна в последние несколько недель столкнулась с уникальными вызовами в связи с коронавирусом, мы обращаемся к Богу за наставлениями, утешением и надеждой, – говорится в обращении четы Трампов. – На протяжении этого трудного периода мы стали свидетелями того, как главные устои христианства – любовь, сострадание и доброта – отражаются во многих актах мужества, сострадания и заботы, проявляемых американским народом».

«Великое множество американцев бескорыстно отвечают на призывы о помощи в своих общинах и идут на экстраординарные шаги, чтобы помочь ближним в трудные времена», – говорится далее в обращении.

Президент и первая леди отметили работу медиков, проявляющих заботу о больных, а также волонтеров, работников экстренных служб и компаний, выделивших время и ресурсы для борьбы с вирусом.

«Вне зависимости от обстоятельств, мы всегда будем отмечать Пасху как время обновления, возрождения и нового ощущения смысла и веры, – говорится в обращении. – Коронавирус не остановит Пасху. Даже в самые мрачные часы изобилующая любовь и милость Божья неизменны. Свет Христов всегда будет торжествовать над нашими испытаниями и невзгодами, потому что Он победил смерть».

«Давайте сегодня уделим немного времени тому, чтобы помолиться о крепости нашей страны и нашего народа, – призвали Дональд Трамп и первая леди. – Давайте вместе возрадуемся от того, что мы знаем, что Христос воскрес».