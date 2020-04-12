Стрелявший по полицейским москвич сдался

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12.04.2020, 19:48, Новости дня

Мужчина, стрелявший по прибывшим на вызов в коммуналку в Москве полицейским, сдался силовикам, никто не пострадал, сообщили в МВД.

«Сегодня в службу «02» поступило сообщение о выстрелах в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды. Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что после конфликта на бытовой почве, мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Открыть входную дверь стрелявший отказался. Были приняты необходимые меры безопасности. В результате переговоров полицейские убедили мужчину открыть дверь и сложить оружие. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет», – передает ТАСС сообщение пресс-службы МВД.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу из охотничьего ружья по полицейским, приехавшим на вызов в квартиру на Воронцовских прудах.



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