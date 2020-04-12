От коронавируса в мире умерли почти 106 тыс. человек

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12.04.2020, 19:48, Новости дня

Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За сутки зафиксировано 85 тыс. 679 новых случаев заражения, умерли 6 тыс. 262 человека, передает РИА «Новости».

По данным организации, больше всего случаев заражения зарегистрировано в Европе – 880 тыс. 106.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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