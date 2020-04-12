Приложение Минкомсвязи для цифровых пропусков не будет работать в Москве

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12.04.2020, 19:48, Новости дня

Разработанное Минкомсвязью мобильное приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву, в столице будет собственная система цифровых пропусков, информирует министерство.

«Данное приложение также может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе РФ (за исключением г. Москвы)», – передает ТАСС сообщение Минкомсвязи.

Указывается, что мобильное приложение «Госуслуги стопкоронавирус» запущено в тестовом режиме, это платформенное решение для предоставления ряда электронных сервисов в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Накануне сообщалось, что Минкомсвязь запустила приложение, которое выдает цифровые пропуска в виде QR-кодов для граждан, возвращающихся из других стран, и для выхода из дома в условиях карантина.



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