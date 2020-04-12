Мнение: Работа над ошибками

12.04.2020, 19:42, Разное

Из каждой инерактивной темы – чемодан щипцов, как из Куршевеля – чемодан вирусов.

Попробуем сделать работу над ошибками?

Если вы так же общаетесь на сайтах знакомств, в тиндере или в чатах, вы опускаете свою СЗ, даже не успев ее поднять.

Только если у вас есть запас ОЗ, СЗ ваша может кое-как держаться.

Если вы никого себе не ищете, а давно нашли, у вас есть супруг, ваши баги вам так же мешают.

Супруг к вам уже привык и любит вас по-своему, но общаться лишний раз ему не хочется.

И влюбленности в вас нет, только привязанность. А вы ведь наверное хотели бы влюбленности.

Влюбленность – это ежедневная очарованность и для сохранения влюбленности общаться нужно в границах.

Попробуем абстрактное для многих “в границах” перевести в конкретику.

Предложив вчера делать крючки в представлениях себя, я оговорилась, что не должно быть щипцов, хотя я в курсе, что щипцы от крючков никто почти не отличает.

Крючок – это нечто, что может заинтересовать других, зацепить их спонтанное внимание.

Щипцы – это вытягивание вами внимание, ваша очевидная нужда в этом внимании.

Вот простая разница.

При щипцах ваше намерение вытянуть внимание очевидно всем, вы стоите с протянутой рукой, в которой – щипцы.

А если вам удается сделать крючок, ваше намерение не очевидно, в идеале намерения вообще нет, ни из кого вы внимание не тянете, просто у вас есть нечто очень интересное другим, и внимание их в вашу сторону течет спонтанно, цепляется за что-то и течет сильней.

Понимаете отличие?

Спонтанное к вам внимание блокируется в ответ на ваши протянутые щипцы, которыми вы вытягиваете что-то.

Например, толсто указываете, на что внимание у вас надо обратить и как именно.

“Я зануда”.

“Я росла в обстановке беспощадного юмора”.

“Умею делать комплименты, убивающие либидо”.

“Люблю страсти”

Вы как Штурманы показываете, о чем люди должны вас спросить, и продавливаете это. Если в этом есть немного пепла, которым вы посыпаете голову, то это еще и Попрошайка, вас должны разубедить, утешить. Если в этом есть хвастовство, то это Выскочка, вы вытягиваете удивление вашей необычностью.

На щипцы про беспощадный юмор Выскочке вчера ответили пластмассовым шлангом, мол “по вам не скажешь”, так она не поленилась пояснить прямолинейно, что имела в виду свое очень хорошее чувство юмора. То есть не хватило Выскочке маленьких щипцов, достала побольше и затолкала сведения о себе в голову Глупышам.

Ну и что толку, что на фото симпатичная девушка? Позор же.

Во всех этих примерах выше – на фото красивые люди, два красивых мужчины и две красивых женщины.

Поэтому да, к ним и так будет внимание, к их щипцам будет лояльное отношение, поскольку имидж дает запас красного поля.

Но запас красного поля быстро исчерпывается щипцами.

Первоначальный капитал не пускается в оборот, а тратится, а потом начинает расти долг.

Если вы сами показали пальцем, что у вас надо спросить, на что в вас необходимо обратить внимание, то вы не просто заставили людей задавать вам предсказуемые, однообразные, банальные вопросы. Вы еще и себе кайф сломали. Вы понимаете, что сами напросились на комплимент, наплакали или нахвастались, или наоборот пошире распахнули ворота, рассказав, что хотите страсти. Поэтому когда вам покорно зададут ожидаемый вопрос, это будет тухло и для вас, и для другого. Ваш диалог будет формальным, предсказуемым, вымученным, спонтанности в нем не будет.

Поэтому он будет угасать, а если вы с обеих сторон постараетесь его тянуть, он сожрет энергию у обоих.

Это обычная судьба ваших диалогов.

В фотографиях тоже часто присутствуют щипцы, которые выдаются за крючки.

Если вы на фото с кастрюлей на голове, вас обязаны спросить про кастрюлю. Если на первом плане ваши огромные яркие ботинки, вы принуждаете спросить про них. Если вы держите ребенка вниз головой, всем придется спросить у вас про ребенка.

Если не спросят про кастрюлю на голове и ребенка вниз головой, получится даже обидно. Вы из кожи вылезли, чтобы зацепить, а никто и внимания не обратил. Поэтому из жалости (из вежливости) кому-нибудь все-таки придется спросить то, что вы тянете, хотя и не захочется никому. Все вытянутое щипцами лишает человека спонтанного внимания и ему скучно. Это принудиловка. Это вы за него придумали, что он должен спросить, а не он захотел. Всем интересно свою волю проявлять, свое творческое начало, свое спонтанное внимание или либидо, а не следовать вашей указке, особенно толстой, очевидной, торчащей как большая пушка.

Вспоминаются добровольные выборы у генерала-адмирала Алладина, который прикатил на выборы танк.

Полуголая девушка в эротической позе настолько явно напрашивается на комментарий, что каждый мужчина и половина женщин чувствуют обязанность что-то написать. На них направлена пушка. И от этой принудиловки никому не хочется. Щипцы вызывают обратный эффект, разворачивают поток вспять.

Получается, что стараясь сделать крючок другим и вылезая из границ тем самым, вы подкладываете себе свинью. Лучше бы у вас была серьезная фотка и сдержанное представление, никто не видел бы щипцов от вас, никто не чувствовал бы обязанности что-то у вас спросить, но спонтанное внимание к вам было бы больше. Все молчали бы, но оценили бы вас максимально высоко, насколько позволила бы ваша реальная ОЗ,

Представьте себе формулу роста СЗ.

СЗ = В

Где В – спонтанное внимание.

В = ОЗ – щипцы

ОЗ – это ваш имидж, в данном случае на фото, + ваш социальный статус и статус в узком круге (в данном случае в блоге как комментатора).

Спонтанное внимание и так к вам течет, ровно столько, сколько вы заслуживаете благодаря своему статусу, своему месту в поле (объему вложений в общее дело), а вот щипцами вы снижаете этот поток и чем больше ваши щипцы, тем больше снижаете.

Крючок – это отрицательные щипцы, щипцы наоборот. Не анти-щипцы, которые просто нейтрализуют щипцы в ноль, а щипцы наоборот: не вы тянете, а к вам тянутся, другое направление вектора.

Поэтому при наличии крючка формула спонтанного внимания выглядит так.

В = ОЗ – (- щипцы) или В = ОЗ + крючок

Крючок увеличивает спонтанный поток, причем в динамике этот поток растет очень быстро, поскольку чем больше поток к вам, тем проще сделать крючок, в крючки начинает превращаться каждое ваше слово.

В этом секрет такой быстро динамики СЗ у рыбаков и хищников. Короткое общение и в них влюблены по уши.

А что получается у вас?

Ваша ОЗ, то есть реальные ваши достоинства, ваши ресурсы, вынуждены бороться с вашими щипцами, но щипцы чаще всего побеждают и В становится отрицательным, а с ним и СЗ. От вас отворачиваются. Может быть не навсегда, отдохнут от бестолкового, вымученного общения с вами, и опять появляется небольшое В в вашу сторону, но вы его раз-раз и снова давите своими щипцами. И от вас опять отходят подальше.

Часто вы отмораживаетесь первыми, особенно если ОЗ второго ниже, а щипцов у него столько же, как и у вас.

Тогда получается, что у него еще В в вашу сторону есть, слабенькое, придушенное вашими щипцами, а у вас уже ноль, вы не хотите общаться и можете переживать, что человек тянется к вам, а вы от него устали. Устали вы выжимать из себя ответы на его щипцы и мастерить свои щипцы для него. Он тоже устал, просто меньше, а когда вы отвернулись, его В может начать даже спонтанно нарастать, если он зацепится короной. А если не зацепился короной, отпустит.

Вот так щипцуя друг друга вы и утомляетесь быстро.

И вам кажется, что спонтанность рыбаков – это какое-то врожденное чудо и научиться этому нельзя.

Можно научиться.

Но сначала надо научиться убирать щипцы или хотя бы видеть. Если вы не умеете видеть у себя щипцы и убирать их, вам рано учиться крючкам.

Не переоценивайте себя, научитесь убирать щипцы.

Отслеживайте все, что хотите вытянуть себе. Представляйте на другой стороне не Глупыш и не Стесняш, а умных людей, видящих все ваши потуги и манипуляции.

Многим кажется, что торчащие щипцы – это “открытые границы”, щедрое приглашение войти.

Но это так, если у вас большая ОЗ и другие мечтают к вам зайти. Если же представить, что никто или мало кто, то это не приглашение, а зов, даже мольба.

Снимите корону Сокровища и вам не будет казаться, что вы даете другим возможность, вы увидите, что вы других просите.

Ваш запрос намного больше, чем к вам. Ведь это с вашей стороны щипцы, а с другой стороны – ответная милость.

Если вы – мужчина, то зазывать к себе женщин не такие уж щипцы, но есть одно неприятное но.

Вы зовете всех женщин, а не конкретную, поэтому гипотетическая женщина с хорошей ОЗ скорее всего испытает не интерес, а разочарование. Вы открыты, но вы слишком неизбирательны, вы чересчур всеядны, чтобы вами могла заинтересоваться женщина получше. Для нее ваш зов – щипцы. Ваша нужда в ком-нибудь, а она – не кто-нибудь.

А если вы женщина и заманиваете мужчин, все еще хуже.

Понятно почему?

Сдержанное описание без “крючков”, то есть без щипцов, вызывает больше уважения и внимания.

У некоторых комментаторов я вижу такой цикл.

Человек с хорошей ОЗ, имидж+экономика, активно пользуется щипцами, тянет к себе внимание, в результате отмораживает всех и отмораживается сам. Сидит в башне и видит, что в башне тоже ничего не происходит. И опять идет рыбачить щипцами.

Чтобы вас спонтанно заметили, без ваших щипцов, надо принимать участие в каком-то общем деле, даже если это не работа, а досуг, вкладываться в общее дело, проявлять себя в русле общего дела, это и вызовет к вам спонтанный поток внимания. Хватать человека и тянуть его щипцами к себе не нужно.

В блоге это – комментарии. Обращая внимание не на себя, а на темы блога, вы создаете поток внимания к вам без щипцов.

Вообще, помещая свой фокус на какое-то дело и привлекая к нему фокус других, вы можете развить мощный поток внимания в свою сторону, без намека на щипцы.

А когда вы тянете одеяло лично на себя, тем более на свое маленькое, принципиально мелкое для всех, вы щипцуете.

Откройте тему Знакомств и вы увидите много щипцов, некоторые намного больше, чем фигура человека.

“Не успеваю комментировать блог” пишет, например, девушка и дальше заливает несколько фоток, вываливает о себе пространное описание и отмечается под другими фотографиями подробными рассказами о себе.

Понятно, что это огромные щипцы и жажда внимания? Комментировать она не успевает, ничего полезного общему пространству дать не может, потому что некогда, а вот по вниманию лично к себе очень голодна, поэтому полночи готова говорить о себе и выкладывать фотки. То есть не скрывает, что время у нее есть только на знакомства, потому что это для нее – основное.

Такое ощущение, что некоторым не хватает мозгов, чтобы не палить свою нужду.

Будто они не видят, насколько их протянутая рука велика.

О тех, кто пытался кидать шары под чужими фотками, стоит сказать особо.

Половина – пластмасса в ответ на щипцы, половина – свои щипцы.

Многие думают, что ответить то, чего из тебя тянут и ждут, это вежливость.

Например, если мужчина написал: “Дайте знать, если этот комментарий пробудил вас на инициативу”, девушкам становится неудобно идти мимо и если они относятся к этому человеку хорошо, они как бы вынуждены написать: “Даю знать”.

На самом деле, откликаются на такое только Сокровища, которые не помнят о существование других женщин. Мужчина обратился ко всем, а дает знать именно она. Она готова встать в очередь из желающих? Или она уверена, что ее кандидатура – лучшее, что ему светит?

То есть “вежливость”, благодаря которой вы реактивно даете то, чего человек вроде бы просит, это признак короны Сокровища, под которой вам кажется, что человек просит именно у вас лично и загнется без вас. И это пластмасса, потому что в вашем шаре нет ничего спонтанного. Вы снисходите к человеку, который и сам теперь вынужден к вам снизойти, потому что имел в виду не вас, а кого-то получше или всех сразу. Так два Сокровища и снисходят друг к другу, поэтому и кормят друг друга кислыми щами.

Вчера было много примеров самой разной пластмассы. Даже перечислять все не буду, сами идите и посмотрите. На все щипцы следовала пластмасса. А иногда и без щипцов.

“А голландцы различали синий цвет?” – пошутила одна, увидев на картине синее. На сотый раз одна и та же шутка превращается в хрен собачий. Для юмора необходима неожиданность и креатив, а не унылое повторение одного и того же готового шаблона.

Теперь про липкие шары, которые по сути щипцы.

Есть такие общительные люди, которые очень сильно выкладываются, начиная общаться. Они заваливают всех, с кем общаются, шарами. Они не могут оставить последнее слово за собеседником и обязательно напишут еще и еще чего-нибудь “теплое”. Такое теплое, что это похоже на липкий кисель.

Немудрено, что их жены и мужья ненавидят их тусовки. Супруги видят, что те готовы на пузе танцевать, выражая свою симпатию к каждому почти, без разбора. Супруги видят их слив, а Сокровища думают, что их ревнуют, что они – конфетки.

Вот такие обильные, несоразмерные, постоянные шары – это не только слив и демпинг, но и большие щипцы.

Написать девушке, что великий художник изобразил на картине именно ее, это и слив, и демпинг, и щипцы. Девушка теперь должна что-то за ведро этой патоки. Хотя ей и понятно, что автор патоки готова отливать ее ведрами всем подряд.

Вам кажется, что вы человек щедрый, любвеобильный, но вы выглядите очень голодным по дружбе и по любви, зависимым, готовым лезть из кожи ради чужой симпатии.

Стоит кому-то обратить на вас внимание, как вы начинаете закидывать, заваливать своими липкими шарами.

Человек автоматически отвечает вам чем-то таким, но это пластмасса – в ответ на ваши щипцы. Он чувствует себя должным вести себя симметрично. И дальше он либо прячется от вас, либо, если голоден, хочет получить от вас эксклюзивное отношение, ведь он выложился в общении с вами как ни с кем другим. Вам кажется, что вас ревнуют к другим, а у вас просто хотят получить компенсацию за вклады.

Вот два исхода. От ваших шаров-щипцов либо пятятся, либо у вас требуют платы за ваши щипцы.

А вы не можете заподозрить за собой щипцы, вам кажется, что вы были щедрыми.

Вы не учли субъектность тех, кому кидаете свои обильные шары. Они не стенки, они чувствуют обязанность ответить, поэтому все ваши несоразмерные шары – это щипцы.

Шар должен быть точно такой, какой приятно получить и на который приятно ответить.

Шар должен быть в границах приличий, соразмерный формату отношений и не вылезающий далеко за его границы.

Особенно плохо, когда шарами заваливает женщина мужчину. Ему деваться некуда, он не хочет обидеть ее и под щипцами отвечает теплей, чем хотел бы. Его теплота вымученна, выдавленна, натужна.

А потом его злость берет, что его вынудили. Или не злость, а уныние. Или страх. Смотря что у него за ситуация.

Кроме обильных шаров-щипцов вчера еще много было простого решета.

Один анекдоты шпарил без остановки, будто всех забанили в поисковиках и сборники анекдотов – дефицит.

Другие рассказывали о себе всякую хрень, будто это всем интересно.

Некоторые обсуждали кулинарию, огородничество и садоводство, причем многие болтали друг с другом на ты и о чем-то, неизвестном аудитории, приветики передавали родне, подчеркивали местечковость своего общения, чтобы побольше мусора оставить в моем блоге.

Мусор охапками – это показатель того, что у вас вообще границ нет, друзья. Вам все равно, где вы находитесь, вам лишь бы свое решето открыть и облегчиться у всех на глазах. И вам невдомек, что все читающие в недоумении, зачем им это все читать, какое это имеет отношение к блогу, в который они пришли, и к теме, которая их заинтересовала для чтения. И вам наплевать, какая большая аудитория у блога, и за что все вынуждены читать ваш мусор.

И при этом вы пишете, что читаете “почти все в блоге”, будто это ваш подвиг. А мне читать ваш мусор у себя – это крест?

Сделали бы милость мне и не читали вообще. Но главное, избавили бы от своих глупостей в комментариях.

Одна пишет в паблике подружке: а давай не будем об огороде в паблике, давай я тебе завтра утром в личку напишу?

То есть вместо того, чтобы написать ей в личку и предложить не флудить в паблике, она дополнительно мусорит в паблике, договариваясь о завтрашней личке. Паблик ценится ниже лички. О важной встрече в своей маленькой личке переговоры идут в большом паблике.

И так у Сокровищ во всем.

В центре картины мира – их большая задница, как Солнце, а все остальные вращаются вокруг как планеты.

Вообще решето – это главный бич общения. Некоторые превращают в помойки каждую ветку в своих блогах. И в моем превратили бы с удовольствием каждую ветку, если бы я не следила. Как голуби набежали бы и загадили, вытеснив тех, кому интересно писать по делу и не хочется читать ваш флуд.

Причем флудильщики рады количеству комментариев у себя и не видят динамику своей СЗ в результате этого. Когда снижается качество, количество начинает работать против вас, потом и количество снижается, а качество падает еще ниже.

Флуд – из-за неуважения ко тем, кто будет читать, и из-за неуважения к себе, ведь вы даете понять, насколько вы бездельный человек, рады болтать о чем угодно, банальном, бесполезном. Вам не жаль на это своей энергии и времени, вам не жаль на это энергии и времени собеседника.

Если вы уважаете себя и других, вы будете писать только что-то полезное или умное, интересное или смешное, а не мусор.

И говорить тоже.

Даже близким. Или тем более близким.

Ко всему, что вы выносите во внешний мир из своего внутреннего мира, надо относиться внимательно.

И если вы не фильтруете, значит вы игнорируете границу между собой и другими, внутренний мир у вас не отделен от внешнего.

И это означает, что границы у вас рапаньи пока.

Фильтр – это начало границ.

Осознание, что вы выносите вовне, с какой целью, зачем, как это выглядит со стороны – это и есть границы.

Общаться без щипцов легко, но надо привыкнуть общаться осознанно.

Это сделает общение не реактивным, а проактивным, это и есть нерыбье общение.

Вот такая у нас ситуация пока.

И давайте ее обсудим.