Личное: Махмудка Так-себе

12.04.2020, 19:35, Разное

Что делать женщине чуть под тридцать, если связываться ногами в постели никто с ней уже не хочет? Правильно, завести себе турецкого аниматора!

Стало известно, что Алёна Шишкова, которой на Родине не разрешают серьёзные отношения, завела себе итальянца турецкого происхождения по имени Омид Тахмасеби.

Чтобы не описаться, буду называть его в обиходе Махмудом, ладно?



Фото: Соцсети

Наложнице Тимати уже знакомы восточные обычаи. Женщина должна радовать красотой, приносить счастье мужчине, а потом, когда все волосики вылезут от голодания, а тело утратит свежесть, можно купить себе радость.

Нет, ну а чего? Ребёнка отдала бабке, имеет право.

Никто не знает, чем Махмуд на самом деле зарабатывает себе на жизнь. Имя — турецкое. Внешность — чистый альфонс из Антальи. Часы — дорогие, если не подделка. Живёт в Италии.

Если кто-то думает, что только падшие женщины делятся на дорогих эскортниц и так себе проституток, то он ошибается. В среде мужчин с низкой социальной ответственностью всё то же самое — есть стриптизёры в Перми, есть аниматоры в Кемере, а есть те, кто сделал карьеру и переехал в Италию драть богатеньких знатных старушек.

Итальянских бабок тоже можно понять — денег много, а честь фамилии не позволяет идти вразнос. Публично, во всяком случае. Лучше всего в такой ситуации купить половую радость в соседней Турции.

Ну, не только ведь у шейхов в ОАЭ есть деньги! Родовитые итальянские бабушки 70+ тоже владеют сокровищами, накопленными со времён Борджиа! А то, глядишь, заныканными ещё у Октавиана Августа.

Так вот, все гадают, что это за турок такой у Алёнки и откуда у него часы с камушками. Бизнесмен, что ли? Ну, в какой-то степени — бизнесмен, да. Купля-продажа, спекуляция, обмен жидкостями и всё такое.



Фото: Соцсети

Ты мой жизнь, написал эфенди Махмуд в комментариях у Алёнки и поставил сердечко-смайлик, как любят делать все аниматоры, когда слов не хватает.

Да и зачем слова? Посмотрите, какой прилизанный мальчик — будто девочка, собравшаяся на сучку к шейху, ничем не хуже.

А что Алёнка? Да то же, что и остальные несчастные российские бабы, летящие во «всё включено». Махмудка её только чуть подороже будет, чем Мехмедка с пляжа Коньяалты.

Чем заканчиваются подобные любовные истории, можно спросить украинскую исполнительницу Каролину Куёк, известную как Ани Лорак. Найдёт белобрысая Алёнка своего Махмудку в туалете ночного клуба на Ибице — и не одного, конечно же.