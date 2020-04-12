Американские ученые опубликовали результаты проверки Википедии на “научность”

12.04.2020, 19:30, Разное

Исследователи из компании Scite (США) заявили, что большая часть источников веб-энциклопедии “Википедия” не подтверждается научным сообществом. Данная информация опубликована на ресурсе электронного архива препринтов BioRxiv.org.

Темой исследования американских экспертов стало наличие надежности и качества научных ссылок, цитируемых в “Википедии”. В ходе машинного анализа было проверено почти два миллиона статей и относящихся к ним 841 тыс. научных источников. В результате выяснилось, что большая часть источников в количестве 58%, на которые ссылаются авторы публикаций в веб-энциклопедии, последующими исследованиями не подвергаются цитированию или проверке. Другие же источники могут быть как подтверждены, так и опровергнуты реальными научными публикациями. Лишь менее 28% используемых научных ссылок нашли в итоге свое подтверждение.

Авторы исследования подчеркнули, что на их работу все же повлияли некоторые нюансы методологии и охвата статей, подвергнутых анализу. Тем не менее, озвученный анализ дает представление о реальном весе, который представляет “Википедия” для настоящего научного мира. В свою очередь, многие специалисты из других изданий, критикуя веб-хранилище информации за предвзятость или недостоверность, призывают использовать более “надежные” источники информации, например, Большую российскую энциклопедию.