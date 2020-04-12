 

МИД раскритиковал Госдеп за «подлое» поздравление с Днем полета человека в космос

12.04.2020, 19:30, Новости дня

Поздравление Госдепартамента США с Международным днем полета человека в космос, в котором нет упоминания Юрия Гагарина – это подлый прием эпохи постправды, сообщил МИД России.

«Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин. Не упомянуть об этом – это дезинформация и подлый прием эпохи пост-правды», – говорится в заявлении МИД РФ в Facebook.

Ранее на русскоязычной странице Госдепа появилось поздравление к 12 апреля.

«59 лет назад был совершен первый полет человека в космос», – говорится в заявлении, при этом Гагарин не упоминается.

12 апреля во всем мире отмечается Международный день полета человека в космос. В РФ его празднуют как День космонавтики. В этот день в 1961 году человек впервые полетел в космос, им был Юрий Гагарин.



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