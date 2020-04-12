Сын Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко перенес экстренную операцию

12.04.2020, 19:30, Разное

Сын исполнительницы Дианы Гурцкой и чиновника Петра Кучеренко Константин был экстренно прооперирован из-за воспалившегося аппендицита. Врачам удалось сделать все, чтобы у 12-летнего мальчика не развился перитонит.

Родители уже рассказали о произошедшем подписчикам в соцсетях. Оказывается, их сын очутился на операционном столе неожиданно – всё произошло в течение нескольких часов. После проведения анамнеза и диагностики, была сделана срочная операция. Ребенок был переведен в палату лишь через несколько часов, но родители решили остаться с ним до утра.

Кучеренко, являющийся заместителем главы Министерства науки и высшего образования РФ, отметил профессионализм врачей, которые очень быстро отреагировали на эту ситуацию. По его словам, перитонит в условиях пандемии коронавируса мог быть гораздо опаснее.