 

Сын Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко перенес экстренную операцию

12.04.2020, 19:30, Разное

Сын исполнительницы Дианы Гурцкой и чиновника Петра Кучеренко Константин был экстренно прооперирован из-за воспалившегося аппендицита. Врачам удалось сделать все, чтобы у 12-летнего мальчика не развился перитонит.
Родители уже рассказали о произошедшем подписчикам в соцсетях. Оказывается, их сын очутился на операционном столе неожиданно – всё произошло в течение нескольких часов. После проведения анамнеза и диагностики, была сделана срочная операция. Ребенок был переведен в палату лишь через несколько часов, но родители решили остаться с ним до утра.

Кучеренко, являющийся заместителем главы Министерства науки и высшего образования РФ, отметил профессионализм врачей, которые очень быстро отреагировали на эту ситуацию. По его словам, перитонит в условиях пандемии коронавируса мог быть гораздо опаснее.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / В Думе предложили ввести бессрочную ответственность за разрушение воинских памятников

13.02 / Двое мужчин устроили погром в петербургском ресторане

13.02 / «В целях самообороны войска коалиции открыли ответный огонь»

08.02 / Мнение: Провал переговоров

09.04 / Ксения Собчак извинилась за причисление Валентина Гафта к числу ушедших из жизни

02.04 / Мнение: Лихой маневр (бюджета на всех хватит)

24.03 / Дочь Анастасии Заворотнюк призвала людей жить в гармонии и избавляться от зла

05.03 / Скандалы: Равнение на Королеву Викторию

02.04 / В Ростове-на-Дону появилось антивирусное такси

20.02 / Миссия NASA «Юнона» представила первые научные данные о воде в атмосфере Юпитера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска