«Яндекс.Драйв» объявил о приостановке работы в Москве

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12.04.2020, 19:30, Новости дня

С 13 по 19 апреля каршеринг «Яндекс.Драйв» приостанавливается оказание услуг в Москве, в том числе это касается долгосрочной аренды автомобилей, сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс.Драйв» временно приостанавливает оказание услуг с 13 до 19 апреля в Москве. Мы приносим свои извинения за ошибочную коммуникацию о работе сервиса – арендовать машины любой категории на длительный срок будет нельзя, в связи с введением более жестких ограничений на передвижения по городу и области», – передает ТАСС сообщение компании.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин своим указом приостановил в столице работу сервисов по аренде автомобилей.

Также в городе начнут постепенно вводить пропускной режим.



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