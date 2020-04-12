Пользователи флагманского смартфона Samsung рассказали о ряде проблем с автофокусом

12.04.2020, 19:30, Разное

Обладатели флагманского смартфона Samsung, базой которого служит процессор Exynos 990, в соцсетях рассказали о некоторых проблемах использования гаджета. В частности, речь идет об автофокусе и производительности.

Объектом обсуждения стал недавно выпущенный смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra, оцененный в РФ почти в сотню тысяч рублей. Отмечается, что как модель для России, так и её европейский аналог, имеют в качестве базового процессора версию Exynos 990. К слову, американский вариант гаджета оснащен процессором Snapdragon 865. По словам пользователя Pegasaie, резюме которого было опубликовано в соцсети Twitter, им были обнаружены существенные проблемы с автофокусом основной камеры Galaxy S20 Ultra. Примечательно, что позже о подобных недостатках упомянули и другие владельцы аксессуаров с Exynos 990.

Также хозяева упомянутого смартфона сетуют на производительность, указывая на его перегрев. При этом появление повышенной температуры корпуса происходит даже на стадии выполнения несложных процессов.