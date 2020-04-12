Мнение: Японская легенда Уцуро бонэ

12.04.2020, 19:18, Разное

Здравствуйте уважаемые.

Есть в Стране восходящего ростка одна крайне любопытная легенда. Которую называют Сказ об Уцуро-бунэ. С японского этот термин можно перевести как «полый корабль».

Об этом событии рассказывалось в трех старинных хрониках:

Тоен Сосетсу («Рассказы из садика кролика»), которую составил в 1825 году Киокутей Бакин.

Хюруи Кису («Дневники и рассказы о побегах»), составленной в период Эдо в 1835 году неизвестным автором.

И Уме-но-чири («Пыль абрикоса»), составленный в 1844 году Нагахаси Матаджиро.



Описание во всех трех книгах имеет почти полное сходство. Однако хроника "Рассказы из сада кролика" содержит самую подробную версию.



22 февраля 1803 года местные рыбаки на берегу Хараядори в провинции Хитачи увидели в водах странную лодку, очень похожую на шар. Такой они раньше и не видели. Как говорит хроника, рыбаки сказали, что судно напоминало японскую курительницу для благовоний.

Они отбуксировали судно на сушу. Размер корабля был примерно 3,30 м в высоту и 5,45 м в ширину.

Его верхняя часть была сделана из красного дерева и палисандра, а нижняя – покрыта медной плиткой Судно было полностью непроницаемым для воды.

В верхней части имелось несколько окон из стекла. Окна были совершенно прозрачными, и рыбаки заглянули внутрь.



Внутренняя сторона Уцуро-бунэ была украшена текстами, написанными на незнакомом языке. Рыбаки нашли внутри лодки две простыни, бутылку с 3 литрами воды и хлеб. А главное -внутри рыбаки красивую молодую женщину, лет 20. Ее рост был всего 150 см. У женщины были рыжие волосы и брови, а в волосы были вплетены длинные полосы из меха и ткани. Подобная прическа не встречалась ранее японцам. На ней была длинная и гладкая одежда из неизвестных тканей. Кожа дамы была очень бледной и белой. В руках она сжимала квадратную коробку, сделанную из загадочного материала и не выпустила ее ни разу.



Женщина была истощена, но вполне активна. Говорила на неизвестном языке и найти общее они с рыбаками не могла. Рыбаки привели ее в деревню и попросили совета у старейшин. Те долго думали, но посчитали, что с женщиной не стоит связываться. По их мнению женщину в странной лодке отправили отбывать наказание боги, и ее судьба в их руках. Поэтому нельзя в нее вмешиваться. Женщину посадили обратно в лодку и отбуксировали обратно в море…..

Любопытно, неправда ли? 🙂

Приятного времени суток.