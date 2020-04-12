Британский парламент проведет первое за месяц заседание

12.04.2020, 19:15, Новости дня

Британская Палата общин (нижняя палата парламента) проведет заседание 21 апреля, пишет The Independent.

Пресс-секретарь спикера Палаты общин Джейкоба Рис-Могга заявил, что парламент займется своими “основными конституционными функциями”: контролем за расходами и выделением средств, а также принятием законов.

Издание отмечает, что это будет первое заседание парламента с 25 марта, когда депутатов пораньше отправили на пасхальные каникулы в связи с эпидемией коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, коронавирусной инфекцией в мире заразилось 1,79 млн человек. Число жертв COVID-19 достигло 110 тыс., излечилось 404 372 человека.

В Британии коронавирусом заразились более 84 тыс. человек, 10 тыс. из них скончались. Среди инфицированных – и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Диагноз COVID-19 ему подтвердили 27 марта; с 5-го по 12 апреля он провел в больнице, несколько дней Джонсон находился в отделении интенсивной терапии. Несмотря на выписку, премьер пока не вернется к полноценному исполнению обязанностей. В заседании парламента 21 апреля он, скорее всего, участвовать не будет.