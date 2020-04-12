 

“Мрачный день”. В Великобритании число погибших от коронавируса превысило 10 тыс. человек

12.04.2020, 19:15, Новости дня

По итогам 11 апреля в Великобритании количество умерших от коронавирусной инфекции превысило 10 тыс. человек. Как сообщает The Independent, об этом сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

По последним данным, в Британии скончались 10 612 пациентов с COVID-19. По этому показателю страна занимает пятое место в мире после США, Италии, Испании и Франции.

Хэнкок заявил, что это “мрачный день”, подчеркнув при этом, что меры социального дистанцирования работают и государственная система здравоохранения Соединенного Королевства не перегружена и справляется с наплывом пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, коронавирусной инфекцией в мире заразилось 1,79 млн человек. Число жертв COVID-19 достигло 110 тыс., излечилось 404 372 человека.

В Британии коронавирусом заразились более 84 тыс. человек. Таким образом, по числу инфицированных страна опередила Китай, ставший очагом распространения коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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