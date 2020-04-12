Зеленский готов выплатить $1 млн тому, кто изобретет лекарство от коронавируса в Украине – Виктор Ляшко

12.04.2020, 19:15, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить минимум миллион долларов украинским ученым, которые изобретут лекарство или вакцину от коронавируса. Об этом в интервью LB.ua 12 апреля сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов”, – рассказал Ляшко.

На данный момент лекарств от COVID-19 не существует. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, ряд средств западной медицины, а также народных или домашних средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но препаратов, которые позволяют предотвратить или лечить данное заболевание, пока нет.

Известно, что в Украине для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 планируют использовать методику переливания плазмы крови переболевших пациентов. Об этом 29 марта сообщала руководитель отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Ирина Славинская. Она рассказала, что Украина сейчас находится на стадии разработки экспериментального протокола лечения. В работе с плазмой украинские специалисты используют американские наработки.

На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США сказано, что в Америке сейчас испытывают эффективность при лечении COVID-19 противомалярийных препаратов хлорохин и гидроксихлорохин, а также противовирусного препарата ремдесивир. Об эффективности хлорохина при COVID-19 ранее заявляли французские и китайские исследователи, но препарат имеет ряд противопоказаний и побочных действий.

На 12 апреля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 2777 человек, 83 из них умерли, 89 выздоровели. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (416), Черновицкой (432) и Ивано-Франковской (291) областях.