Зараженный “Шарль де Голль” прибыл в порт Тулона

12.04.2020, 19:15, Новости дня

В порт Тулона прибыл французский авианосец "Шарль де Голль". Пятьдесят членов его экипажа заражены коронавирусом COVID-19. 9 апреля с корабля были эвакуированы три больных моряка. В настоящее время они находятся в больнице Тулона, куда были доставлены по воздуху, передает РИА Новости.

Портовые службы ожидает сложная логистическая операция по сходу на берег команды корабля. Весь экипаж авианосца проверят на коронавирус и поместят в двухнедельный карантин.

"Шарль де Голль" ввели в эксплуатацию в 2001 году. Он тридцать раз обошел вокруг света, принимал участие во множестве боевых походов. В 2018 году корабль был модернизирован с расчетом на 20 дальнейших лет службы. В январе 2020 года начался трехмесячный поход авиационно-морской группы во главе с "Шарль де Голлем". Эта операция носила название "Шамаль" и, как предполагалось, должна была продлиться до апреля.