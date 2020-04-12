National Interest поведал о “большой проблеме” из России

12.04.2020, 19:15, Новости дня

Российские комплексы "Искандер" являются эффективным оружием и "большой проблемой", которой боится НАТО, пишет американское издание The National Interest.

Как отмечается в статье, ракета "Искандера" может нести боеголовки весом от 480 до 700 килограммов, дальность ее полета составляет 400-500 километров. Снаряд попадает в цель, находящуюся в двух-пяти метрах от заданной координаты, с 50-процентной вероятностью. При этом транспортер "Искандера" способен перевозить сразу две таких ракеты.

В настоящее время "Искандеры" развернуты в ряде регионов РФ. "Наглядным проявлением российской силовой дипломатии" издание называет размещение комплексов в Калининградской области. Это дает РФ возможность поражать цели в Латвии, Литве, Эстонии, Польше. Ракеты "Искандера" могут "достать" даже до восточных областей ФРГ и юга Швеции. В зоне поражения находится и большая часть Балтийского моря, где РФ может поражать цели НАТО.

Вместе с тем, отмечает The National Interest, ракеты "Искандер" не несут ядерных боезарядов, поэтому риск ядерной конфронтации минимален.

В прошлом году помощник начальника штаба Королевских ВВС Великобритании Джулиан Болл заявил, что современное российское вооружение, в частности ЗРК С-400 "Триумф", комплексы "Искандер-М" и береговые ракетные комплексы "Бастион", требует немедленного ответа, так как ставит под сомнение способность британской армии оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.