 

National Interest поведал о “большой проблеме” из России

12.04.2020, 19:15, Новости дня

Российские комплексы "Искандер" являются эффективным оружием и "большой проблемой", которой боится НАТО, пишет американское издание The National Interest.

Как отмечается в статье, ракета "Искандера" может нести боеголовки весом от 480 до 700 килограммов, дальность ее полета составляет 400-500 километров. Снаряд попадает в цель, находящуюся в двух-пяти метрах от заданной координаты, с 50-процентной вероятностью. При этом транспортер "Искандера" способен перевозить сразу две таких ракеты.

В настоящее время "Искандеры" развернуты в ряде регионов РФ. "Наглядным проявлением российской силовой дипломатии" издание называет размещение комплексов в Калининградской области. Это дает РФ возможность поражать цели в Латвии, Литве, Эстонии, Польше. Ракеты "Искандера" могут "достать" даже до восточных областей ФРГ и юга Швеции. В зоне поражения находится и большая часть Балтийского моря, где РФ может поражать цели НАТО.

Вместе с тем, отмечает The National Interest, ракеты "Искандер" не несут ядерных боезарядов, поэтому риск ядерной конфронтации минимален.

В прошлом году помощник начальника штаба Королевских ВВС Великобритании Джулиан Болл заявил, что современное российское вооружение, в частности ЗРК С-400 "Триумф", комплексы "Искандер-М" и береговые ракетные комплексы "Бастион", требует немедленного ответа, так как ставит под сомнение способность британской армии оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / FAZ – в Германии раскритиковали решение Трампа отменить запрет на использование мин

04.02 / “Слуга народа” проведет съезд и обучение для депутатов местных советов 15 февраля – Корниенко

27.03 / Эксперты оценили региональные практики борьбы с короновирусом

08.03 / Зеленский: договориться с Россией о мире в Донбассе нужно до декабря

23.03 / Коронавирусом в ОАЭ заболел шестой россиянин

10.04 / СМИ: в Москве вводят цифровые пропуска для выхода из дома

03.02 / РЖД закрыло движение поездов между Китаем и Россией

16.02 / Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов назвал гражданских жен «бесплатными проститутками»

09.04 / МАУ выплатила часть компенсаций семьям жертв крушения самолета Boeing 737 в Иране

08.03 / В ЕС потребовали от Эрдогана прекратить «шантаж» беженцами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска