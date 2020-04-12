Борьба с коронавирусом: формула президента

12.04.2020, 19:15, Новости дня

Автор: Дмитрий Киселёв

Подошла к концу еще одна трудная неделя противостояния новому коронавирусу — COVID-19. Число заболевших по всему миру неумолимо приближается к 2 миллионам. Да, ситуация с заболеваемостью коронавирусом у нас заметно лучше, чем в США или Европе, но угрозу не стоит недооценивать, ведь общемировая смертность от коронавируса очень высока.

Мы видим скорбную жатву известных эпидемий XXI века за первые сто дней распространения болезни. В разные годы холера, корь, свиной грипп, менингит, атипичная пневмония, Эбола, MERS или ближневосточный респираторный синдром пугали мир, но именно COVID-19 оказался самым смертоносным. Более 88 тысяч смертей за первые сто дней, если считать с первых чисел января. А сейчас число жертв уже перевалило за 100 тысяч — в общей сложности раз в семь больше, чем все предыдущие эпидемии XXI века.

В этих условиях Владимир Путин ставит бескомпромиссную задачу: бороться за жизнь каждого россиянина в каждом регионе.

"Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объеме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе", — подчеркнул президент.

"За жизнь каждого человека в каждом регионе" — такая задача поставлена в России. Вот оно, то самое социальное государство, о котором мы так часто слышим от Путина, в действии. Интересно, что ничего подобного нет в Америке. А президент богатейшей державы мира до сих пор ничего подобного не произнес. Да и практика, как видим, там совсем другая.

Автор: Андрей Григорьев

Основные силы страны сейчас направлены на то, чтобы противостоять вирусу. Продолжить самоизоляцию и бросить все на медицину, но удержать на плаву экономику. Сколько нужно будет сохранять это равновесие, спрашивает президент у ведущих российских эпидемиологов.

"Все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное — это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности. Насколько правильно мы действуем с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней? Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна — вирусологи. Но мнение истинных специалистов крайне важно", — подчеркнул Владимир Путин.

"Те меры, которые предприняты в Российской Федерации, позволили медицинской сети подготовиться к встрече с этими больными. Продолжить надо разобщение, которое ведется тотально по стране. И этот эффект мы через неделю должны будем увидеть, в первую очередь по Москве", — сказал директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев

"Этот срок, который определен до конца апреля, вынужденный, как вы думаете, может быть сокращен или пока об этом рано говорит?" – спросил президент.

"К этому вопросу мы можем вернутся через неделю, когда у нас пройдет инкубационный период после разобщения. Тогда будет понятно, какие тенденции в заболеваемости", — пояснил Владимир Кутырев.

"Касательно лекарств. Нами начаты исследования зарегистрированных противовирусных препаратов на наличие активности в отношении нового коронавируса. Суммарно их более 30. Предварительно получены уже положительные результаты для двух препаратов", — сообщил Ринат Максютов, гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Расслабляться нельзя, а значит, нужны новые меры государственной поддержки, особенно для тех, кто сейчас нуждается сильнее всего, и ресурсы для в РФ есть. Отдельный разговор об этом — с руководителями регионов.

"Ясно, что без определенных потерь не обойтись. Но мы в состоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего развития. Мы поддержим и затронутую кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения", — сказал Путин.

Беспрецедентные выплаты — тем, кто сталкивается с врагом лицом к лицу — медицинскому персоналу. В некоторых регионах зарплаты уже увеличили, а теперь — помощь из федерального бюджета: каждый врач дополнительно получит 80 тысяч рублей, доктора скорой помощи — по 50 тысяч, фельдшеры, медсестры и водители скорой — по 25 тысяч.

Ближайшая цель — довести количество специально оборудованных мест в стационарах до 100 тысяч. Экономика перестраивается под нужны здравоохранения: маски, перчатки, защитные комбинезоны.

В Свердловской области ударными темпами наращивают сборку аппаратов искусственной вентиляции легких. Раньше их в РФ вообще не производили

"Сегодня ежедневно выпускаются 25 аппаратов, и до конца апреля планируется увеличить объемы почти в десять раз", — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На общее дело сейчас должны быть направлены производственные мощности всех регионов.

"Это серьезное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы, свои команды. И именно такой — ответственный, зрелый — подход мы будем поддерживать", — сказал Владимир Путин.

Для предпринимателей — отсрочка по налогам и страховым выплатам, вдвое снижены социальные взносы с Фонда оплаты труда, предлагаются льготные кредиты на зарплату сотрудникам — под гарантии государства и минимальные проценты

"Кредит предоставляется на год, первые 6 месяцев субсидируются под ноль процентов для заемщика, следующие 6 месяцев ставка становится 4%", — рассказала Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка "Открытие".

"Сумма кредита будет рассчитываться, исходя из среднесписочной численности предприятия из расчета 6 МРОТ на сотрудника", — пояснил Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса "Промсвязьбанка".

А вот те, кто такие кредиты уже получил.

"Один из наших ресторанов получил на 6 месяцев для выплаты заработной платы и всех налогов 8 миллионов рублей. Этот расчет произвел сам банк", — сказала Светлана Дробот, совладелица холдинга ВВ Group.

Рассчитывать на особые банковские условия могут все предприятия малого и среднего бизнеса, которые вынуждены были на время закрыться. Минимум документов и бюрократии.

"В течение часа мы получили одобрение. И к вечеру у нас на счету уже были деньги на выдачу зарплат. Нам одобрили кредит на полгода. 13 миллионов", — отметила Галина Иванова, гендиректор ООО "Вкусный выбор". И это дало возможность не распускать коллектив и быстро перепрофилировать производство.

К борьбе с вирусом подключились крупные российские компании, добровольно помогают и товарами, и услугами, и деньгами: по миллиарду рублей от Фридмана и Потанина, почти полтора от Тимченко, два миллиарда от Усманова.

"Считаю справедливой следующую формулу. Помогать прежде всего тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно тем гражданам, чьи доходы сократились. Семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты. Кредитные каникулы власти обещали всем, у кого доходы снизились на треть, но банки установили слишком низкие суммы займов, выплаты по которым могут отложить, к примеру, ипотека — всего до полутора миллионов рублей. Пришлось экстренно вмешаться правительству", — подчеркнул Путин.

"Мы повышаем уровень займов, в пределах которого заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательства перед банком по ипотечному кредиту. Для Москвы, где жилье, конечно, самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллиона рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 миллиона рублей, а для остальных субъектов РФ — 2 миллиона", — уточнил председатель правительств РФ Михаил Мишустин.

Автоматическое продление всех социальных льгот и минимальный пакет документов, чтобы встать на учет на бирже труда. Крайний случай, если, скажем, в семье с двумя маленькими детьми без работы временно остались оба родителя, то каждому выплатят увеличенное пособие. Кроме того, на ребенка до трех лет — по 5 тысяч, а сейчас по инициативе президента на всех, кто младше 18, — дополнительно еще по 3. За три месяца — 120 с лишним тысяч, и это не предел.

В каждом регионе самостоятельно решают, как еще можно поддержать граждан. Вирус распространяется по территории страны неравномерно, и методы одинаковыми быть не могут.

"Мы хотим использовать не столько штрафы и санкции за нарушение режима самоизоляции, сколько стимулировать жителей за счет начисления бонусов, так называемых "доброрублей", которые можно будет впоследствии использовать для посещения музеев, спортзалов, проезда на общественном транспорте", — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

И это — испытание для губернаторов, показатель эффективности каждого как антикризисного менеджера.

Глава Татарстана — на Казанском вертолетном заводе, который только что возобновил работу.

В Набережных Челнах сочли возможным после недельного перерыва открыть цеха "КамАЗа". Обязательная санитарная обработка, дистанция между сотрудниками не меньше двух метров, разметка есть даже в столовой. Но и при этом на производстве — лишь те, без кого нельзя обойтись.

В Новосибирске один из флагманов химической отрасли запустил основной конвейер. Или вот в Москве — крупнейший в столице производитель лифтов. Но специальную заявку можно подать, только если позволит Санэпидемнадзор.

Алгоритм примерно такой же, как в ситуации, когда лифт застрял. После внеплановой остановки нужно вызвать техпомощь. В данном случае — обратиться к властям и уже с их разрешения потом аккуратно продолжить движение, то есть возобновить производство на предприятии, как поступили на Карачаровском механическом заводе. Сделанные здесь подъемники установлены в высотке МГУ на Воробьевых горах, в храме Христа Спасителя, в Большом Кремлевском дворце, но теперь главный приоритет — заказы для медицинских учреждений. "Выходим из простоя. В первую очередь изготавливаем лифты для военных. Для госпиталей", — отметил Ян Михайлов, директор завода.

Все это — под индивидуальную ответственность губернаторов. Каждый сам определяет, что именно предпринимать на подведомственной ему территории, но заранее знает, с него же потом и спросят. Координирует деятельность всех региональных фронтов единый оперативный штаб.

"Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну, для этого у нас все есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная подушка безопасности в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев", — сообщил президент.

Адресная помощь — каждому, в том числе и оставшимся за рубежом соотечественникам: их возвращают на родину, несмотря на закрытые границы.

"В первую очередь мы будем вывозить людей, которые находятся за границей как туристы, а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь, инфраструктуру. Поэтому приоритет отдается тем, кто уехал из РФ в 2020 году", — пояснил Михаил Мишустин.

На портале госуслуг есть анкета, которую нужно заполнить, а потом не пропустить свой рейс. Транспортировку контролирует российский МИД. "График вывоза формируется с учетом введенных квот — 500 человек принимает ежедневно Москва и 200 могут прибыть в региональные аэропорты", — рассказала его официальный представитель Мария Захарова.

Эпидемиологическая ситуация диктует свои законы. Большинство — на жесткой самоизоляции. Главная нагрузка — на медиков — это самый опасный и ответственный участок. Но кроме них всегда на посту органы власти, силовики, средства массовой информации и работники непрерывных производств.

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"Вести недели"