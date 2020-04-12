СМИ рассказали о причинах беспокойства сил НАТО из-за российских систем «Искандер»

12.04.2020, 19:09, Разное

СМИ из США рассказали о причинах беспокойства сил НАТО из-за размещения новых российских систем «Искандер» в Калининграде. Исходя из слов военных экспертов, таким образом РФ имеет возможность контролировать внушительную часть Прибалтики.

Журналист NI Калеб Ларсен пояснил о своём видении непростой ситуации вокруг размещения ОТРК «Искандер» в Калининграде. Силы НАТО всерьёз обеспокоены таким решением военных и тому есть причины. Всё дело в том, что ракеты малой дальности на время были упущены из виду и РФ смогла заметно нарастить свою мощь в этом направлении. Теперь же одной боеголовкой «Искандера» можно поразить цели на территории всей Прибалтики и даже вывести из строя технику Североатлантического альянса.

Всё дело в исключительной дальности полёта одного снаряда «Искандера». Она составляет 400-500 километров в зависимости от загруженности. Также ОТРК может использовать ракеты двух типов: баллистические и крылатые. Все они защищены от внешнего воздействия, включая ядерную, химическую и биологическую защиты. Многие страны мира уже заинтересованы в приобретении ракетных комплексов «Искандер».