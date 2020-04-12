 

Елена Степаненко призналась, что хранит замороженные яйцеклетки

12.04.2020, 19:09, Разное

Юмористка, телеведущая, пародистка, актриса, певица и поэтесса Елена Степаненко призналась, что хранит замороженные яйцеклетки в холодильнике. Об этом заслуженная артистка РФ пояснила в эфире нового телешоу «Еще не вечер», ведущей которого она стала.
69-летняя пародистка вместе с гостем программы юмористом Ефимом Шифриным вспомнили свою первую встречу, которая состоялась в 1978 году. Откровения ведущая разбавила интерактивом, устроив соревнование по поднятию штанги. Когда экс-супруга Евгения Петросяна попыталась приподнять спортивное снаряжение, Ефим Шифрин её отговорил. «Лена, остановись, тебе же ещё рожать!», – сказал артист.

Удивившись словам своего гостя, Елена Степаненко спросила, готов ли он к родам. Юморист ответил: «А что там готовиться, у тебя же все заморожено в холодильнике». Артистка подтвердила, что не исключает возможности появления наследника. В ответ Ефим Шифрин тоже признался, что подготовил биоматериал ещё в 1993 году.

Также ведущая рассказала, почему не создает микроблог в Instagram. По словам Степаненко, она ждет в гости Бузову, которая покажет ей мастер-класс по ведению аккаунта в соцсети, а также «с мужиками познакомит».



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