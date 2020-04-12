 

Компания LG Display получила патент на рулонный телевизионный экран спустя 4 года

12.04.2020, 19:09, Разное

Компания LG Display, входящая в состав южнокорейского конгломерата LG Group, получила от USPTO патент на рулонный телевизионный экран – спустя 4 года после заявки. Как отмечается в документации, дисплей может изготавливаться как по OLED-технологии, так и с применением электронной бумаги.
Согласно иллюстрациям, южнокорейский бренд разрабатывает телевизор, выполненный в цилиндрическом корпусе. Если устройство сложено, то занимает минимум места. В итоге панель без проблем интегрируется в любые интерьеры. Для активации рулонного телевизионного экрана его следует всего лишь вытянуть из корпуса. Монтирование цилиндрического модуля возможно как в вертикальном положении, так и горизонтальном.

Скорее всего, пользователь сможет вытягивать разработку LG Display до определённой длины – например, для того чтобы полноценно просматривать видеоматериалы или же лишь для отображения необходимой информации.

Заявку на патент компания подала ещё в декабре 2016-го, но получила документ от американского ведомства только в апреле этого года. Скручивающийся в рулон экран фигурирует под названием Rollable display. Планы разработчика после получения патента на новинку пока не разглашаются.



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