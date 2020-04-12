 

В Италии зафиксирован самый низкий рост числа жертв коронавируса за три недели

12.04.2020, 19:08, Новости дня

За сутки в Италии от коронавируса умер 431 человек, это самый низкий рост смертности в стране за три недели, сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Меньше жертв было 19 марта, когда умерли 427 человек за сутки, передает РИА «Новости».

Всего умерли 19 тыс. 899 человек.

Между тем, накануне сообщалось, что США стали лидером по числу жертв от коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / “Салават Юлаев” обыграл “Сочи”, а “Магнитка” – “Куньлунь”

20.02 / Кинолог объяснил психологию «собак-хатико»

26.02 / Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Норвегии

25.03 / В Союзе журналистов РФ не согласились с инициативой Шойгу изменить закон о СМИ

26.03 / Автоновости: Стартовали продажи Hyundai Venue с двигателем от Kia Seltos

10.02 / Мишустин поручил перенаправить средства на реализацию задач из послания Путина

17.03 / В Британии призвали не оставлять детей с бабушками и дедушками

20.03 / Boeing собрался сократить штат сотрудников из-за снижения спроса на авиалайнеры

10.04 / Euronews – брошенные животные на опустевших улицах мира очень скучают по добрым прохожим

06.02 / “Барселона” рискует остаться без Месси. Он разгневан ситуацией вокруг клуба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска