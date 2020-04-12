 

Москвич открыл стрельбу по прибывшим на вызов в коммуналку полицейским

12.04.2020, 19:08, Новости дня

Неизвестный начал стрелять из охотничьего ружья в полицейских, которые приехали на вызов в квартиру на Воронцовских прудах в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В коммунальную квартиру на Воронцовских прудах вызвали полицию. По прибытии наряда по полицейским через дверь был открыл огонь из охотничьего оружия», – передает ТАСС слова источника.

Сейчас полицейские пытаются уговорить стреляющего сдаться. Личность напавшего уточняется, сведений о пострадавших нет.

В квартире, по словам источника, несколько собственников. Между ними произошел бытовой конфликт, из-за чего полицейских и вызвали.



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