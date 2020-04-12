Мнение: Победа над клопом-черепашкой, российские вертолётоносцы и падение количества буровых в США
12.04.2020, 19:06, Разное
1. Заключение «сделки» по нефти между Россией и ОПЕК+ совпало по времени с началом поставок российского зерна в Саудовскую Аравию. Мы договорились с саудитами по зерну ещё полгода назад, но каждый раз поставки по разным причинам откладывались:
https://lenta.ru/news/2020/04/09/prodali/
Спустя семь месяцев после получения разрешения Россия отправила первую партию пшеницы в Саудовскую Аравию. Объём поставок составил 60 тысяч тонн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, но много лет не могла добиться права на поставки зерна в королевство. Причиной были слишком высокие лимиты повреждения товара клопом-черепашкой. Заключить контракт удалось только после того, как Саудовская Аравия ослабила их.
Хоть наши отношения с Саудовским Королевством и далеки от целовальной дружбы, оно, как и другие арабские страны, является потенциальным покупателем других российских товаров – в первую очередь, оружия и с/х продукции. Покупателем, подчёркну особо, весьма богатым.
На 2018 год Саудовская Аравия была на шестом месте в списке покупателей российского зерна (по-видимому, не пшеницы), с заказами на сумму в 404 миллиона долларов:
https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kakie-strany-zakupaiut-pshenicu-i-kukuruzu-v-rossii-5e555a33558768122b020e87
Для сравнения, куда менее платёжеспособный Египет (первое место) купил тогда российского зерна на 1,9 миллиарда долларов.
2. ТАСС сообщает, что уже в этом месяце может быть подписан контракт на постройку российских вертолетоносцев:
https://tass.ru/armiya-i-opk/8207635
Постройка первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на заводе «Залив» в Крыму будет стоить примерно 100 млрд рублей, контракт подпишут до конца апреля. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Контракт на постройку кораблей должен быть подписан в третьей декаде апреля. Стоимость вертолетоносцев составит чуть менее 100 млрд рублей», – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что закладка УДК на керченском заводе «Залив» должна состояться в первых числах мая. «Головной корабль планируется передать флоту в 2026 году, второй вертолетоносец – в 2027 году», – сообщил источник.
Значит ли это, что история с Мистралями не прошла для России даром, и мы таки получили нужные для создания вертолетоносцев технологии?
https://ruxpert.ru/Универсальные_десантные_корабли_типа_«Мистраль»
3. К вопросу о том, почему США сыграли такую важную роль в заключении сделки между участниками ОПЕК+. В марте падение цен на нефть привело к тому, что всего лишь за три недели количество буровых в США упало на 120 штук, примерно одну шестую от общего их числа:
https://genby.livejournal.com/826160.html
https://genby.livejournal.com/826411.html
Такими темпами за 3-4 месяца от американской нефтяной отрасли остались бы рожки да ножки.
Собственно, именно это обстоятельство и заставляет меня сомневаться в том, что сделка состоится в том виде, в каком трубит о ней Дональд Трамп. Сильнее всего повышение цен на нефть нужно США, при этом США не снижают объёмы экспорта, а бегают кругами вокруг стола переговоров и выпрашивают снижение у других, куда как менее заинтересованных игроков.
Источник: Место для дискуссий
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