Мнение: Как конституцию в половую тряпку превращали….

12.04.2020, 18:55, Разное

10 лет назад…

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14 марта 2010 года (воскресенье)

Минитемерозависиомть, похоже, неистребима.

Программа «Семь дней» захлёбываясь от восторга, рассказала о том, что Минтимер Шаймиев, покинув должность президента Татарстана, останется на политическом Олимпе республики в должности государственного советника.

Судя по суетливой поспешности, по стремительно принятым поправкам конституции Татарстана, ребята очень торопятся. Торопятся успеть обложить Рустема Минниханова, набросить путы, сковать его по рукам и ногам. Всё это ещё одно доказательство того, что Шаймиев не хотел и не хочет покидать казанский кремль. Цепляется за любую возможность сохраниться во власти.

Если бы Минниханов был кандидатом, согласованным с Шаймиевым, то эти телодвижения были бы излишними. Борису Ельцину, помнится, не понадобилось придумывать должностей. Потому что у него были четкие договоренности с Владимиром Путинном. И не было сомнений, что эти договоренности будут выполняться.

У Шаймиева, похоже, таких договоренностей нет. Потому что Минниханов, и я в этом уверен, обязан своим назначением совсем другим людям, но никак не Шаймиеву. Вот и торопится Минтимер Шарипович. Вот и суетится его ближайшее окружение. В очередной раз превращая конституцию Татарстана в половую тряпку, которую можно кромсать на куски, подстраивая под конкретную политическую ситуацию.

16 марта 2010 года (вторник)

Приезжал Руслан-абый. В недалеком прошлом – председатель Татарстанского регионального отделения Республиканской партии России (партии Владимира Рыжкова). Привез постановление Верховного Суда Татарстана об отказе в удовлетворении надзорной жалобы.

Написал надзорную жалобу на имя председателя Верховного Суда Татарстана Геннадия Баранова. В которой черным по белому вывел: «Уважаемый Геннадий Михайлович! Не сомневаюсь, что вам не хватит мужества отменить приговор по сфальсифицированному уголовному делу, дискредитирующему всю судебную систему республики, но прошу не затягивать рассмотрение надзорной жалобы на тридцать суток, а как можно быстрее принять решение, дав мне возможность обратиться в Верховный Суд России».

***Руслан-абый привез и прессу, из которой узнал, что 10 марта сессия городской думы Казани отменила прямые выборы мэра города. Был бы на свободе, уже на этой неделе в Верховный Суд Татарстана поступило бы два заявления. О признании незаконным и подлежащим отмене решения городской думы об отмене прямых выборов. И о признании незаконным и подлежащим отмене института государственного советника РТ.

Фотография отсюда