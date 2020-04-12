Кёрлингистка Анна Сидорова: «В большом спорте остаюсь только благодаря чудо-рукам иранского целителя»

12.04.2020, 18:53, Разное

Российская кёрлингистка, двукратный чемпион Европы Анна Сидорова в одном из недавних интервью рассказала, что остаётся в большом спорте только благодаря помощи иранского целителя. Бабак Джафарипуру, по словам спортсменки, обладает по-настоящему «волшебными чудо-руками» и помог не только ей, но и многим другим чемпионам.

Анна Сидорова в «Новых русских сенсациях» рассказала, как однажды получила «недопуск» во время очередной диспансеризации, что означало фактически крах спортивной карьеры. Тогда кто-то из знакомых посоветовал кёрлингистке обратиться к иранскому целителю, на тот момент как раз пребывавшему в столице. Бабак Джафарипуру согласился помочь Сидоровой и провёл несколько оздоровительных сеансов «чудо-руками», после которых спортсменка снова прошла осмотр врачей и у неё не выявили никаких проблем со здоровьем.

Как отметила 29-летняя Анна Сидорова, она и сейчас при необходимости обращается к целителю из Ирана, поэтому до сих пор остаётся в большом спорте и находится в отличной физической форме. Джафарипуру помог восстановить здоровье не только кёрлингистке, но и гонщику Виталию Белоусову, фигуристам Александру Жулину и Дмитрию Соловьёву.