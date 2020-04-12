В Подмосковье в устроенном нетрезвым полицейским на Skoda ДТП пострадала школьница

12.04.2020, 18:53, Разное

В субботу в Подмосковье произошло ДТП с участием полицейского, который, согласно результатам медицинского освидетельствования, управлял автомобилем марки Skoda в нетрезвом виде. Его транспортное средство врезалось во встречную машину Volkswagen, в итоге травмировалась находившаяся в ней 15-летняя школьница.

В момент дорожного инцидента сотрудник полиции не находился при исполнении служебных обязанностей. По факту ДТП начата проверка, по результатам которой участкового могут уволить с работы, а его непосредственное руководство – привлечь к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом пишет интернет-портал ТАСС, ссылаясь на представителей пресс-службы ГУ МВД по региону.

Что касается пострадавшей в дорожном инциденте школьницы, она травмировала голову. Сейчас подросток находится на амбулаторном лечении.