В Амурской области в небе появилась вереница светящихся объектов

12.04.2020, 18:53, Разное

Над небом города Зея Амурской области 8 апреля была обнаружена вереница светящихся объектов, следующих один за другим. Данное явление было снято на видеокамеру и размещено в Сети в честь Дня космонавтики.

Автор видеоролика, оказавшийся обычным любителем интересных астрономических явлений, в ходе съемки насчитал шесть десятков светящихся точек. Приняв первую из них за орбитальный спутник, он, подсчитав их количество, переменил свое мнение и подумал о пришельцах из космоса. Однако впоследствии выяснилось, что принятые за НЛО объекты на самом деле являются искусственными спутниками, запуск первой партии которых произвела компания Илона Маска Space X. Их предназначением является улучшение интернет-канала связи, а масса каждого из таких спутников составляет около 200 кг.

Примечательно, что сайты calsky и n2yu дают возможность каждому желающему самостоятельно полюбоваться полетом упомянутых аппаратов. Причем траектория перемещения спутников будет специально рассчитана посредством разработанного алгоритма для каждого пользователя в зависимости от его реального местонахождения. Об этом сообщает издание Актуальные Новости.