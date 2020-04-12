В доме престарелых в Вязьме коронавирус заподозрили у 86 человек

12.04.2020, 18:48, Новости дня

В Вязьме Смоленской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов подтвержден один случай коронавируса, еще 86 диагноз поставлен предварительно, заявили в администрации региона.

«На данный момент тестирование на заражение прошли 306 человек, в их числе – как проживающие в доме-интернате, так и персонал. Эта работа продолжается. Положительный результат зафиксирован у 1 человека. По предварительным данным под подозрением на вирус – 86 человек», – приводятся на сайте администрации слова замгубернатора Полины Хомайко.

Она отметила, что часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому.

«Сейчас все проживающие здесь разделены на две зоны: те, у кого выявлен предварительный диагноз, находятся в изоляции и не контактируют с теми, чей тест был отрицательный», – сообщила Хомайко.

Указывается, что персонал организаций, с которыми сотрудничал дом-интернат, будет придерживаться режима самоизоляции. У них также возьмут анализы на коронавирус. В Вяземской ЦРБ развернуто 28 коек, есть шесть аппаратов искусственной вентиляции легких. В ближайшее время их число увеличат.

В РФ за сутки подтвердили 2 тыс. 186 новых случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 15 тыс. 770 вирус-положительных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.