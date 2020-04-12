 

В доме престарелых в Вязьме коронавирус заподозрили у 86 человек

12.04.2020, 18:48, Новости дня

В Вязьме Смоленской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов подтвержден один случай коронавируса, еще 86 диагноз поставлен предварительно, заявили в администрации региона.

«На данный момент тестирование на заражение прошли 306 человек, в их числе – как проживающие в доме-интернате, так и персонал. Эта работа продолжается. Положительный результат зафиксирован у 1 человека. По предварительным данным под подозрением на вирус – 86 человек», – приводятся на сайте администрации слова замгубернатора Полины Хомайко.

Она отметила, что часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому.

«Сейчас все проживающие здесь разделены на две зоны: те, у кого выявлен предварительный диагноз, находятся в изоляции и не контактируют с теми, чей тест был отрицательный», – сообщила Хомайко.

Указывается, что персонал организаций, с которыми сотрудничал дом-интернат, будет придерживаться режима самоизоляции. У них также возьмут анализы на коронавирус. В Вяземской ЦРБ развернуто 28 коек, есть шесть аппаратов искусственной вентиляции легких. В ближайшее время их число увеличат.

В РФ за сутки подтвердили 2 тыс. 186 новых случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 15 тыс. 770 вирус-положительных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Ученые нашли новый способ лечения коронавируса

20.02 / Собчак оценила политические амбиции Шнурова

15.03 / Полуфиналы еврокубков могут сократить до одного матча – СМИ

10.04 / UFC нашла «реальную тему» для боев во время пандемии

07.02 / Шансы Трампа на переизбрание повысились

11.02 / Йоханссон на “Оскаре” показала тату и бриллианты за $2,5 млн

20.02 / Сменилась лидер рейтинга богатейших россиянок по версии Forbes

05.02 / Кудрин ожидает снижения доходов России от экспорта нефти из-за коронавируса

13.02 / Хоккеист Александр Волков переведен в основу “молний”

26.03 / У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска