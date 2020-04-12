Директор Музея Победы рассказал о планах работы в Общественной палате

12.04.2020, 18:48, Новости дня

«Я пришел в Общественную палату, чтобы делать жизнь людей лучше и защищать их интересы. Это не пафос, это работа такая», – сообщил газете ВЗГЛЯД директор Музея Победы Александр Школьник. Ранее его кандидатура была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным на включение в состав Общественной палаты РФ.

«Если есть предложение от президента – от него не отказываются. Впрочем, если президент вас приглашает к какой-либо деятельности – это даже не предложение, а честь и почетная обязанность», – рассказал директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Александр Школьник.

«Общественная палата – не чужая для меня площадка. Я работал в ее первом созыве, и, как говорят коллеги, принес некоторую пользу для развития подлинных свобод и независимости российских СМИ», – напомнил собеседник.

«С тех пор прошло немало времени, и конфигурация гражданского общества, его возможности, качество и численность институтов изменились. К моему счастью, я не отключался от этого процесса. В орбите моей деятельности были детские, молодежные, военно-патриотические, исторические и профессиональные объединения. А с недавних пор – Музей Победы и профильное научное сообщество. С этой средой я связан эмоционально, информационно и деятельностно», – добавил член ОП.

Говоря о планах своей работы, Школьник отметил, что «профессионально и по зову сердца» он будет включаться в работу «высокотехнологичного и предельно открытого информационного пространства», а также в те проекты, которые напрямую связаны с сохранением исторической памяти и противодействием фальсификации истории. «Кроме того, исходя из моей предыдущей деятельности, я буду заниматься вопросами детства и развития институций защиты прав ребенка», – продолжил собеседник.

«Но главная цель – наладить работу самой ОП. Сейчас, когда гражданское общество признано равноправным партнером государства в деле управления страной, и когда институты получают все больше возможностей для реализации этой высокой миссии – ОП не может оставаться статичной. Сейчас, как мне кажется, она немного «припылилась». Я пришел в эту структуру, чтобы делать жизнь людей лучше и защищать их интересы. Это не пафос, это такая работа», – заключил Школьник.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты России. В утвержденном главой государства списке членов ОП РФ 40 фамилий.

Среди них: актриса и сооснователь благотворительного фонда «Я есть!» Ксения Алферова, занимающая поддержкой детей, имеющих особенности развития; основатель фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина; основатель поискового добровольческого отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

В новый состав палаты вошли два участника конкурса «Лидеры России»: финалист конкурса Никита Данюк (политолог, эксперт по международным отношениям) и победительница конкурса Евгения Дмитриева (руководитель проектного офиса клуба победителей Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»).

Евгения Дмитриева, в частности, намерена заниматься поддержкой малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства (сейчас Евгения занимает должность директора по развитию компании, работающей в сфере IT).

Еще один известный представитель малого бизнеса в новом составе – сыровар Олег Сирота. Среди приоритетов его работы – поддержка отечественного сельского хозяйства и фермерства.