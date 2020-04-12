Общество: Технический прогресс поможет церквям спасти десятки тысяч жизней

12.04.2020, 18:48, Новости дня

Угроза распространения коронавируса внесла коррективы в жизнь одного из наиболее консервативных институтов общества – Русской православной церкви. Патриархия призвала прихожан оставаться дома и сообщила о том, что пасхальные богослужения состоятся без них. Что именно имеется в виду? И как верующие относятся к такой перспективе?

Вербное воскресенье, отмечаемое православными 12 апреля, ознаменовалось беспрецедентным решением: на фоне борьбы с распространением коронавируса все богослужения в храмах Русской православной церкви (РПЦ) в Москве и Московской области в период с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан. Об этом сообщается в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия.

Накануне Московская патриархия получила предписание от главного санврача столицы Елены Андреевой с требованием обеспечить приостановление посещения гражданами зданий и территорий, принадлежащих РПЦ. В итоге пасхальные богослужения будут совершаться лишь при участии священников, клира, а также сотрудников, волонтеров и лиц, отвечающих за функционирование зданий и проведения онлайн-трансляций.

Вместе с тем, патриарх Кирилл уже призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя санитарные предписания. Об этом он сказал в проповеди в храме Христа Спасителя в воскресенье.

По мнению патриарха, пандемия коронавируса является Божьим промыслом, направленным на разрушение идеалов общества потребления. Однако если общество усвоит этот урок и выйдет из «тяготения страстей», «то во благо будет и то, что с нами происходит», – уверен патриарх.

Ранее председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион раскритиковал бравирующих бесстрашием к вирусу клириков. «Некоторые священники воспользовались нынешней ситуацией, чтобы продемонстрировать свое бесстрашие перед вирусом, свою твердую веру. На мой взгляд, такое поведение ближе к фарисейству, чем к православию», – сказал он в интервью ТАСС.

«В целом же могу сказать, что за немногими исключениями священники ведут себя ответственно, слушаются патриарха и своих архиереев, делают все возможное, чтобы снизить риск заражения среди прихожан», – добавил священнослужитель.

Напомним, в прошлом году в пасхальных богослужениях, по данным МВД, приняло участие свыше 4,3 млн человек по всей России. В условиях распространения коронавируса столь большое скопление людей в храмах выглядит крайне опасным. Потому решение патриархии провести празднование Пасхи в режиме онлайн убережет многих россиян от риска заражения, считают эксперты.

Нечто подобное можно наблюдать и в Европе, где в воскресенье католики, протестанты и представители других ветвей христианства отмечают Пасху, находясь в самоизоляции. При этом папа римский Франциск обратился к пастве не очно, а в режиме онлайн-выступления, которое транслировали по телеканалам и в социальных сетях.

«И все-таки решение РПЦ далось сложно. Но это вынужденное решение», – сказал газете ВЗГЛЯД настоятель храма Всемилостивого Спаса, протоиерей Александр Ильяшенко. «Каждый верующий понимает, что Церковь пытается найти выход из этого положения. Но мы должны выполнять требования государства в области защиты людей о вируса», – подчеркнул протоиерей.

Он рассказал, что порядок проведения пасхальных богослужений и всенощного бдения для священнослужителей практически не изменится. «В храме могут присутствовать те, кто являются сотрудником той или иной службы храма. А вот верующие будут принимать участие онлайн», – отметил собеседник.

«Однако встает вопрос, как верующие будут причащаться и как освятить их пасхальные корзинки? В нашем храме на пасхальные седмицы мы постараемся служить ежедневно, чтобы люди с соблюдением всех правил социальной дистанции и гигиены могли причаститься и освятить куличи, яйца и пасхи. Конечно, это очень серьезное лишение для всех верующих. Ситуация сложная. Но мы сделаем все, чтобы смягчить этот удар», – заверил протоиерей.

В то же время профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко считает, что верующие должны проявить сознательность и понимать: сейчас наступили тяжелые дни. «Потому свои эмоции, связанные с переживанием страстной седмицы и Пасхи, необходимо умерить и воспринимать как дополнительное испытание духа и веры. Как бы мирянам не было тяжело – такие меры оправданы», – сказал Петрушко газете ВЗГЛЯД.

«То, что мы сейчас разделены и не будем собраны вокруг евхаристической чаши – это временные трудности, которые не говорят о разрушении Церкви. Даже самые консервативно настроенные люди, тяжело переживающие разлуку со святыней, должны предпринять усилия над собой», – добавил эксперт.

По его словам, Церковь призывает прихожан помнить не только о внешних атрибутах веры, но и сосредоточиться на внутренних чувствах. «Это уникальный опыт, который приобретут прихожане Русской православной церкви. Раз Бог попустил такое – значит это необходимо для нашего духовного развития», – отметил собеседник.

«Ну а что касается освящения корзин – наше священноначалие уже сообщило о том, что каждый может сделать это у себя дома в соответствии с пасхальными тропарями. Корзину можно окропить святой водой. Но важно понимать, что в праздновании Пасхи важна не символика и атрибутика, а вера в реальность воскресения Христа», – подчеркнул Петрушко.

Напомним, в РФ за последние сутки подтвердили 2 тыс. 186 новых случаев коронавируса, из них в Москве – 1,3 тыс. человек. Всего в стране зафиксировано 15 тыс. 770 вирус-положительных случаев. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Теги:

церковь

,

РПЦ

,

Пасха

,

коронавирус