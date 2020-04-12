Агата Муцениецев вновь прокомментировала разрыв с супругом Павлом Прилучным: “Я ему не враг”

12.04.2020, 18:39, Разное

Всего несколько дней назад актриса Агата Муцениеце опубликовала на аккаунте своей матери Нонны видео о том, что ее муж Павел Прилучный уже давно находится в состоянии опьянения, в ходе которого он напал на нее, выбросил ее телефон, а также выгнал их с детьми из дома. На тот момент пара уже объявила о своем разводе, однако Агата и Павел до этого инцидента все равно проживали на одной территории. Сегодня актриса опубликовала новую запись — уже со своего аккаунта — и рассказала, как у нее обстоят дела:

Дорогие друзья! Я наконец восстановила свой Инстаграм! Во-первых, мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, я правда почувствовала, что я не одна, я вас всех мысленно обнимаю, вы даже представить не можете, как это важно, чувствовать такую колоссальную поддержку!! Все, что сейчас происходит для меня — тяжело! Конечно, признаю, что выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс и буду верить, что это спровоцирует, только решение проблемы и далее, все участники истории начнут новый и светлый путь! Поверьте, я не враг для Павла, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму! Я, для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать, моя задача сейчас, обрести счастье и показать своим детям, что семья – это свет, радость, веселье и смех! Я хочу и дальше транслировать свет и радость, ведь жизнь, она про это и любовь тоже!!!

Фото из Instagram Агаты Муцениеце Агата с детьми

Где именно она находится сейчас, актриса при этом не уточнила. Напомним, что слухи о непростых отношениях пары ходили уже давно, а в феврале они сами подтвердили их, объявив о своем расставании в Instagram Павла:

Друзья, мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни и вообще, были честны про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным быть честными с вами и сделать официальное заявление. Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. От вас и СМИ просим проявить солидарность, ибо это сложный период в жизни. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может, еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим!

Агата также опубликовала у себя в блоге эмоциональную подпись, однако после этого каких-то новостей о подаче документов на развод не появлялось и некоторые подписчики пары заключили, что они решели попробовать спасти отношения. В марте, рассказывая о том, как она решалась на развод с мужем, актриса сказала:

Я не собираюсь на этом хайпить, потому что это некрасиво, потому что это была моя семья, это был мой муж. Он всегда будет моим родным человеком. Это важно каждой женщине – не бояться. Если честно, для меня это прыжок в бездну. Я не знаю, что будет со мной, я не знаю, куда я пойду и как сложится в дальнейшем моя судьба,

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

По-видимому, пандемия коронавируса помешала планам пары расстаться окончательно: большая часть загсов в стране сейчас закрыты и расторгнуть брак для них не представляется возможным. Актеры, познакомившиеся 10 лет назад на съемках сериала “Закрытая школа”, воспитывают двух детей: сына Тимофея и дочь Мию. Павел Прилучный пока не делал никаких заявлений по поводу видеобращения Агаты и свои действия прессе не комментировал.