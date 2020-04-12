“Репортеры без границ” требуют освободить таджикистанского журналиста, обвиняемого в пропаганде идеологии “Братьев-мусульман”

12.04.2020, 18:30, Новости дня

Международная правозащитная организация “Репортеры без границ” призвали власти Таджикистана незамедлительно выпустить на свободу арестованного в январе 2020 года журналиста-религиоведа Далера Шарифова. В понедельник, 13 апреля, должно пройти судебное заседание, где дело журналиста будут рассматривать по существу.

Шарифова задержали 28 января 2020 года накануне парламентских выборов по подозрению в экстремизме. Его обвиняют в разжигании межнациональной и религиозной розни, а также пропаганде идеологии “Братьев-мусульман”, организации признанной в Таджикистане экстремистской. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В “Репортерах без границ” действия властей Таджикистана назвали абсурдными и заявили, что это “очередной сигнал независимым журналистам”.

По словам Генпрокуратуры, у обвинения есть свыше 200 “экстремистских” публикаций, которые написал Шарифов в период с 2013 по 2019 годы. О каких именно статьях и заметках идет речь, в ведомстве не сказано.

В правозащитной организации это заявление назвали шокирующим, так как журналист в своей работе критиковал экстремизм в любых его проявлениях. Об этом же ранее в интервью Настоящему Времени рассказывала и супруга Шарипова Саида Курбонова.

“Семья не согласна с этими обвинениями. В своих статьях он никогда не занимался разжиганием какой-либо розни”, — сказала она.

Шарифов с 2013 года работал в независимом новостном издании “Озодагон” до момента его закрытия в 2019-м. Журналист писал в основном о нарушениях прав человека и свободы вероисповедания в Таджикистане. За время его профессиональной деятельности он подвергался нападениям.

Таджикские журналисты и общественные активисты также выступили в поддержку коллеги, запустив в фейсбуке флешмоб с хэштегом #FreeDaler. Европейский конгресс таджикских журналистов и блогеров в своем заявлении назвал задержание Шарифова незаконным и подчеркнул, что Шарифов пытался проанализировать предпосылки радикализма в обществе. По их утверждению, он был “достаточно просвещенным в вопросах религии” и поэтому регулярно выступал против религиозного экстремизма и терроризма.

С начала года в Таджикистане были задержаны более сотни людей по подозрению в членстве в запрещенных в стране организациях, в том числе “Братьях-мусульманах”. Среди этих задержанных были в том числе преподаватели арабского языка в местных вузах.

В международном рейтинге свободы прессы “Репортеров без границ” Таджикистан занимает 161 место из 180. С 2015 года страна опустилась в этом списке на 45 позиций.