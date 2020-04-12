Ученые: Коронавирус повреждает нервную систему человека

12.04.2020, 18:30, Разное

Ученые медицинского журнала JAMA Neurology рассказали, что коронавирус нарушает работу нервной системы человека. Проблемы в ЦНС были обнаружены у трети пациентов, которые заразились COVID-19.

Исследование китайских ученых о воздействии COVID-19 на центральную и периферическую нервную систему и головной мозг показало, что тяжесть протекания заболевания отражается на признаках поражения нейронов. В результате эксперимента, в котором принимали участие 214 человек, зараженных коронавирусной инфекцией, выяснилось, что после попадания пищи в рот нервные клетки не передают в мозг импульсы, и человек не ощущает вкуса и запаха. Кроме этого, анализ историй болезней показал, что третью часть пациентов с COVID-19 беспокоят головные боли и тошнота.

Отметим, что однозначного ответа на вопрос о том, как коронавирус воздействует на нервную систему и мыслительный орган, пока нет. По словам инфекциониста Берна Зальцберга из Регенбургского университета, для этого нужно провести больше исследований головного мозга пациентов, у которых диагностировали COVID-19.