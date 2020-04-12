«Северный поток – 2» осталось проинвестировать на 5%
12.04.2020, 18:30, Новости дня
Министерство энергетики РФ уверено в реализации проекта строительства «Северного потока – 2», сообщил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».
«Это коммерческий проект, его реализуют несколько мировых компаний. Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован», – передает его слова ТАСС.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон, по которому на компании–подрядчики по строительству «Северного потока – 2» накладываются санкции. В результате швейцарская компания Allseas объявила о приостановке строительства.
Россия вынуждена сама вести строительство, для этого к Европе приближается судно «Академик Черский».
Газета ВЗГЛЯД писала, как нефтяная война поможет «Северному потоку – 2».
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