«Северный поток – 2» осталось проинвестировать на 5%

12.04.2020, 18:30, Новости дня

Министерство энергетики РФ уверено в реализации проекта строительства «Северного потока – 2», сообщил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».

«Это коммерческий проект, его реализуют несколько мировых компаний. Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован», – передает его слова ТАСС.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон, по которому на компании–подрядчики по строительству «Северного потока – 2» накладываются санкции. В результате швейцарская компания Allseas объявила о приостановке строительства.

Россия вынуждена сама вести строительство, для этого к Европе приближается судно «Академик Черский».

Газета ВЗГЛЯД писала, как нефтяная война поможет «Северному потоку – 2».