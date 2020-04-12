Эксперты рассказали о динамике цен на BMW Х3 в РФ за последние два года

12.04.2020, 18:30, Разное

Специалисты изучили динамику цен на кроссовер BMW Х3 за предыдущие 2 года и составили график, демонстрирующий изменения наименьшей и наибольшей стоимости автомобиля на рынке РФ. В апреле 2018-го модель была представлена в 13-ти версиях, 6 из которых – с бензиновыми двигателями, остальные – с «дизелем».

Стоимость данных модификаций тогда находилась в диапазонах 3 030 000 – 4 180 000 руб. и 3 120 000 – 3 990 000 руб. В июне указанного года разработчики пополнили линейку комплектаций BMW Х3 дизельной вариацией М40d по цене на то время в 4 340 000 руб., то есть увеличение максимальной стоимости машины составило 160 000 руб.

В начале осени 2018 года минимальный и максимальный ценники автомодели возросли на 90 000 и 120 000 руб., в январе 2019-го – ещё на 60 000 и 80 000 руб., продержавшись так до июля, после чего нижний предел снова увеличился на 60 000 руб., а верхний – на 340 000 руб. Удорожание обосновывалось выходом на рынок топовой версии M40i с более производительным бензомотором объёмом в 3 литра и мощностью на 387 «лошадок». До конца 2019 года повышение фиксировали ещё раз – на 70 000 и 80 000 руб. к минимальному и максимальному ценникам авто.

На протяжении нынешнего года транспортное средство прибавляло в цене дважды: в феврале, когда получило топовую модификацию M40i M Specia, стоимость которой превысила прежнюю версию на 0,83 миллиона руб., и в марте.

Таким образом, эксперты интернет-здания «Цена Авто» выяснили, что с 2018 по 2020 год стоимость базового варианта BMW Х3 увеличилась на 390 000 руб., а рост максимального ценника кроссовера составил 1 650 000 руб.

В апреле 2020 года BMW Х3 реализовывают на территории РФ в 16-ти комплектациях, 7 из которых – бензиновые, остальные – дизельные. Их ценовой диапазон таков: 3 420 000 руб. – 5 830 000 руб. и 3 520 000 – 5 800 000 руб. соответственно.