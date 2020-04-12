Озвучен объем сокращения добычи нефти в США

12.04.2020, 18:30, Новости дня

США могут сократить добычу нефти на 2-3 млн баррелей в сутки, такие цифры прозвучали на заседании ОПЕК+, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Американцы сейчас сами активно поддерживают соглашение и сами говорят о том, что они готовы свой вклад внести в снижение добычи: прозвучали цифры от 2 до 3 млн баррелей в сутки. Американцы очень заинтересованы, потому что для них это колоссальная потеря рабочих мест», – передает его слова ТАСС.

Новак ранее сообщил, что неблагополучная ситуация на рынке нефти сохранится как минимум до конца 2020 года.

Напомним, все страны ОПЕК+ согласовали сделку, президент США Дональд Трамп также подтвердил готовность США снизить добычу нефти.