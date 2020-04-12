 

Инфекционист: Не у всех переболевших COVID-19 выработается иммунитет

12.04.2020, 18:30, Разное

Инфекционист США Энтони Фаучи считает, что не все перенесшие коронавирусную инфекцию обретут иммунитет. Он появится по меньшей мере на полгода, но у некоторых людей антитела к вирусу так и не выработаются.
Эксперт считает, что люди, переболевшие COVID-19, вероятно будут невосприимчивы к болезни в случае второй волны, которую прогнозируют на осень. Но исследователи пока точно не могут определить период устойчивости иммунитета к коронавирусу.

Энтони Фаучи отмечает, что следуя опыту китайских ученых, у 8% больных так и не появились антитела к заболеванию, а это означает, что эти люди опять могут быть инфицированными. Также им не поможет и вакцинация от коронавируса, так как иммунного ответа не будет.



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