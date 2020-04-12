В Общественной палате оценили президентскую квоту

12.04.2020, 18:16, Новости дня

Президент Владимир Путин своим указом ввел в Общественную палату весьма достойных людей, многие из которых известны во всей стране, сообщила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

«Указом Президента членами Палаты утверждены, без сомнения, весьма достойные люди, многие из них известны всей стране. Каждый из них – профессионал в своей области. Часть списка – члены Палаты действующего состава, прекрасно себя зарекомендовавшие», – приводятся ее слова на сайте Общественной палаты.

Она сообщила, что на данный момент определены 124 члена седьмого состава ОП РФ, включая представителей от общественных палат субъектов Федерации.

«14 новых членов ОП РФ наряду с 7 членами шестого состава войдут в рабочую группу для организации и проведения конкурса по отбору еще 43 членов от общероссийских объединений и некоммерческих организаций. Процедура отбора оставшихся 43 членов начнется не позднее 20 апреля, их выборы должны состояться в июне. Первое пленарное заседание седьмого состава должно состояться не позднее 1 июля», – рассказала Лидия Михеева.

В новый состав вошел и первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Герой РФ Вячеслав Бочаров.

«Я смею надеяться, что тот факт, что меня уже третий раз назначают членом Общественной палаты РФ по президентскому списку, говорит о том, что моя работа в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания молодого поколения была небесполезной», – сказал он.

«С одной стороны, это накладывает на меня соответствующую ответственность перед руководителем государства, ведь он возлагает надежды на каждого, кого он делегировал в этот список. С другой стороны, это и мое доброе изъявление – работать в качестве члена Общественной палаты. Это позволяет расширить горизонты моей общественной деятельности», – сказал он.

Вячеслав Бочаров отметил, что у членов ОП впереди много работы.

«После относительного затишья, которое образовалось сейчас, встанет вопрос общественного контроля за голосованием по поводу внесений изменений в Конституцию РФ. Не снимали с повестки дня и вопросы, связанные с реализацией национальных проектов. Много проблем существует в регионах – об этом говорят многочисленные обращения граждан в Общественную палату», – сообщил Бочаров.

«Я думаю, мы с новыми силами и еще более активно будем вести работу в Общественной палате России. Очень приятно, что сохраняется костяк предыдущего состава, который плодотворно работал в нынешней период, это будет опытное ядро в новом составе. Многие из наработок, которые начали реализовываться за последние три года, мы будем продолжать продвигать», – заявил, в свою очередь, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.

«В то же время приятно, что появляются новые энергичные люди – профессионалы и лидеры в своей сфере, в том числе в тех сферах, которые лично мне близки. Например, Наталья Фишман является одним из моторов формирования комфортной городской среды в стране. Я надеюсь, что мы будем вместе работать по различным урбанистическим проектам. А с Олегом Сиротой, который активно занимается развитием внутреннего туризма и гастрономии, я бы хотел вместе заняться развитием проекта «Живое наследие» про культурные коды российских территорий, про экономику впечатлений, чтобы делать жизнь россиян ярче и насыщеннее», – рассказал о своих планах Андрей Максимов.

Он отметил, что в новый состав вошли люди, которые являются не только деятелями культуры и даже звездами кино, но и ведут при этом огромную социальную работу, например Ксения Алферова.

«Сегодня она известна своим фондом «Я есть!», который реализует многочисленные программы поддержки детей и людей с ОВЗ и находящихся в сложном положении, в том числе больных аутизмом. Она известна своей деятельностью даже больше, чем в области киноиндустрии, и это правильно, что такие люди вошли в новый состав ОП РФ. Лиза Олескина – человек, который также известен своими социальными проектами. Кроме того, в новом составе много людей, известных в своих профессиональных сферах, – врачей, деятелей образования и культуры, экспертов, аналитиков, лидеров волонтерского движения, которые в нынешних условиях кризиса проявляют себя еще более ответственно. Я надеюсь, что все это приведет Общественную палату к успеху на тех фронтах, на которых все мы сегодня бьемся», – сказал Максимов.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова ознакомилась с новым указом президента и увидела там много знакомых людей.

«Это мои коллеги и по нынешнему, и по предыдущим составам, это те, кто много и активно работал. Хорошо, что эти деятельные и авторитетные люди остались – очень важно, чтобы в работе Общественной палаты была преемственность. Кроме того, появился целый ряд уважаемых, авторитетных, активных и ответственных людей из некоммерческого сектора, таких как Елизавета Олескина, Ксения Алферова, Григорий Сергеев. Это тоже очень порадовало: наше направление по развитию некоммерческого сектора пополнилось новыми ресурсами, а значит, будет работать еще лучше», – отметила она.

Полномочия нынешнего, шестого состава палаты истекают 19 июня. Общественная палата РФ состоит из 168 членов: 40 граждан России, утверждаемых указом президента Российской Федерации, 85 представителей общественных палат субъектов Российской Федерации и 43 представителей общероссийских общественных объединений, иных некоммерческих организаций.

Ранее в воскресенье Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты России.