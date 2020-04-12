 

Mircosoft будет поддерживать Edge в Windows 7 до 2021 года

12.04.2020, 18:09, Разное

Компания Microsoft будет поддерживать браузер Edge в устаревших версиях Windows 7 и Server 2008 R2 до июля 2021 года. Несмотря на это, в корпорации настоятельно рекомендовали обновить версию операционной системы.
Исходя из официального обращения Microsoft, все обладатели Windows 7 и Windows Server 2008 R2 смогут беспрепятственно использовать самую последнюю версию браузера Edge вплоть до 15 июля 2021 года. Также представители обратили внимание, что вышеперечисленные версии операционных систем уже не поддерживаются и не обновляются, а значит считаются устаревшими и представляют опасность, так как их система защиты несовершенна и не сможет эффективно противостоять атакам хакеров или вирусов. Именно поэтому всем настоятельно рекомендуется использовать самые последние версии Windows 10.

В Microsoft предупредили, что для использования Edge в Windows 7 необходимо быть участником расширенной программы. Это позволяет даже сейчас получать самые последние обновления безопасности несмотря на прекращение официальной поддержки.



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